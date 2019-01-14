Havuz başındaki arkadaş şakasının sonu kötü bitti

Brezilya'da çekildiği belirtilen bir görüntü kontrolsüz şakanın meydana getirebileceği sonuçları gözler önüne serdi.

Brezilya'da kayda geçtiği belirtilen görüntülerde dört kişi, havuza atmak istedikleri arkadaşlarını kol ve ayaklarından tuttu. Havuz kenarında arkadaşlarını suyun içine atmak isterken ayarı istedikleri gibi yapamayınca feci son yaşandı.

Havuz kenarında sırtını çarpan genç havuzun içinden çıkamadan acı içinde kaldı. Kısa süreli sessizliğin ve korkulu anların yaşandığı olayı eğlence için çekerken, kaza da kayda geçmiş oldu.