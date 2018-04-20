Havelsan'dan kriptolu mesajlaşma uygulaması

HAVELSAN'ın yetkili ismi yeni bir sosyal platform kurmanın zorluklarına değindi. Atalay zirvedeki konuşmasında Türkiye'deki herhangi bir firmanın bir Facebook yapmasına engel hiçbir şey olmadığını belirterek “Ama Facebook'u Facebook yapan oradaki 1.5 milyar kullanıcı” ifadelerini kullandı. HAVELSAN olarak milli ve kriptolu mesajlaşma uygulaması İletee üzerindeki çalışmaların devam ettiğini söyleyen Atalay’a göre İletee bir mesajlaşma uygulamasından beklendiği gibi mesaj gönderme, sesli ve görüntülü konuşma, konum paylaşımı gibi özelliklere sahip olacak. Hatta uygulama WhatsApp'a göre daha fazla özellik sunacak ve yine WhatsApp'a nazaran çok daha güvenli olacak. İletee'nin çalışma prensibi ise diğer mesajlaşma uygulamalarına göre oldukça farklı.



