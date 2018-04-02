Havalimanında yaşıyordu: Genç basketbolcu için yeni gelişme!

İSTANBUL Atatürk Havalimanı'nda kalmasıyla gündeme gelen 23 yaşındaki Mehmet Şanlı tedavisi için Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları hastanesine yatırıldı.

Havalimanında yaşıyordu: Genç basketbolcu için yeni gelişme!

Psikolojik sorunları sebebiyle, 'NBA'de oynama hayâli kuran' ve bu durumu saplantı hâline getirdiği için Atatürk Havalimanı'nda yaşayan 23 yaşındaki basketbolcu Mehmet Şanlı'nın, Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi'nde tedavi altına alındığı öğrenildi. Kötü beslenme ve hâlsizlik şikâyetiyle Bakırköy'deki özel bir hastaneye başvuran Mehmet, kendisine serum tedavisi uygulanmasını talep etti.

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Havalimanında yaşıyordu: Genç basketbolcu için yeni gelişme!

Özel hastanede kontrolleri yapılan Mehmet Şanlı'nın durumundan, günlerdir yayınlanan haberler sayesinde bilgi sahibi olan hastane yetkilileri daha sonra genç basketbolcunun ambulansla Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi'ne sevk edilmesini sağladı. Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi'ne gönderilen Mehmet'in, burada tedavi altına alındığı belirtildi. Mehmet ve benzeri durumları yaşayan şahısların, herhangi bir şekilde hastaneye kaldırılması için yalnızca velileri ve kaymakamlıkların yetki sahibi olduğu, oyuncunun özel hastaneye de kendi imkânlarıyla gittiği bilgisi alındı.

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Havalimanında yaşıyordu: Genç basketbolcu için yeni gelişme!

DRAMIN ALTINDAN AİLE İÇİ ŞİDDET ÇIKTI: Türkiye, geçen sezon Nilüfer Belediyespor kadrosunda yer alan 2,04 metre boyunda ve 22 yaşındaki basketbolcu Mehmet Şanlı'nın dramını konuşuyor. Yaşadığı psikolojik sorunlar sonra spordan kopan ve Atatürk Havaalanı'nda yaşamaya başlayan Şanlı'nın hikayesinin ardından, aile içi şiddet çıktı.

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Havalimanında yaşıyordu: Genç basketbolcu için yeni gelişme!

2017 yılının sonlarında psikolojik problemleri nedeniyle Atatürk Havalimanı Dış Hatlar Terminali gidiş bölümünde bir süre yaşayan, Türkiye Basketbol Federayonu'nun devreye girmesiyle Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi'nde tedavi altına alınan, ancak geçtiğimiz günlerde tekrar terminale dönen Mehmet Şanlı'nın hikâyesini, ATV Haber Muhabiri Mahmut Keşan ortaya çıkardı.

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