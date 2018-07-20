Havalimanında şoke eden görüntü! Unutulan valizden çıktı

Tarifeli uçakla Rusya'dan Atatürk Havalimanı'na gelen Çinli yolcunun teslim almadığı valizinde, 40 kaçak tilki kürkü ele geçirildi. Çin'den tarifeli uçakla Rusya'nın başkenti Moskova'ya, oradan da aktarmalı olarak İstanbul'a gelen Çinli yolcu F.T. Atatürk Havalimanı'nda pasaport işlemlerini yaptı.

Yolcu, işlemlerinin ardından uçağın kargo bölümüne teslim ettiği valizini gümrüklü alandaki bagaj teslim noktasından almayarak, havalimanından ayrıldı. Gümrük Muhafaza Müdürlüğü ekipleri, teslim alınmayan sahipsiz bagajları X-Ray cihazıyla kontrol ettiği sırada F.T'nin valizinde yurda girişi izne tabi olan tilki kürklerinin bulunduğunu tespit etti. Piyasa değeri yaklaşık 50 bin lira olan 40 tilki kürküne tutanakla el konuldu.

