Havai fişek düzeneğiyle kendini vurduğu anlar

ABD'de kendi yaptığı düzenekle havai fişek gösterisi yapmak isteyen genç, beklemediği bir sonuçla karşılaştı. Düzenekten kopan bir parça tesadüfen kendisini vurdu.

ABD'de amatör bir havai fişek düzeneği ile sokakta eğlenen bir kişi, yaptığı planla kendisini vuruyordu. Oklahoma eyaletinin Owasso şehrinde kaydedildiği belirtilen görüntüde, plastik şişeler yardımıyla havai fişek gösterisi yapmak isteyen bir kişi, düzeneği ateşledikten sonra hemen uzaklaştı.

Kendisini güvene aldığını sanarken hiç beklemediği bir sonla karşılaştı. Düzenekten kopan alevli bir parça tesadüfen adama isabet etti. İşte o görüntü!