Hava durumu sunucusu görünümü ile dünyayı şaşırtıyor

Çinli Yang Dan 1996 yılında bir kanalda hava durumu sunucusu olarak çalışmaya başladı o zaman 22 yaşında ve oldukça gençti.

Çinli Yang Dan 1996 yılında bir kanalda hava durumu sunucusu olarak çalışmaya başladı o zaman 22 yaşında ve oldukça gençti. Yıllar geçti ve Yang Dan yaşlandı demeliydik ama o bir gün bile yaşlanmadı, sürekli genç kalan ve bu hali ile oldukça dikkat çeken sunucunun gençlik sırrı bilinmiyor ama her ne yapıyorsa kesinlikle işe yarıyor. İşte 44 yaşını geçen Yang Dan'in yıllar içindeki değişmeyişi..!! Twitter

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Çinli Yang Dan 1996 yılında bir kanalda hava durumu sunucusu olarak çalışmaya başladı o zaman 22 yaşında ve oldukça gençti. Yıllar geçti ve Yang Dan yaşlandı demeliydik ama o bir gün bile yaşlanmadı, sürekli genç kalan ve bu hali ile oldukça dikkat çeken sunucunun gençlik sırrı bilinmiyor ama her ne yapıyorsa kesinlikle işe yarıyor. İşte 44 yaşını geçen Yang Dan'in yıllar içindeki değişmeyişi..!! Twitter

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2 16

Çinli Yang Dan 1996 yılında bir kanalda hava durumu sunucusu olarak çalışmaya başladı o zaman 22 yaşında ve oldukça gençti. Yıllar geçti ve Yang Dan yaşlandı demeliydik ama o bir gün bile yaşlanmadı, sürekli genç kalan ve bu hali ile oldukça dikkat çeken sunucunun gençlik sırrı bilinmiyor ama her ne yapıyorsa kesinlikle işe yarıyor. İşte 44 yaşını geçen Yang Dan'in yıllar içindeki değişmeyişi..!! Twitter

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