Hava durumu İstanbul için geri sayım kar göründü!

Hava durumu İstanbul için geri sayım kar göründü!

İSTANBUL HAVA DURUMU KAR BAŞLIYOR:İSTANBUL hava durumu için beklenen açıklama geldi kar kapıda. Meteoroloji İstanbul ve Ankara için haritalı 5 günlük hava durumu raporunu yayınladı. Bu hafta havalar iyice soğuyacak özellikle 23 Ocak Salı günü yurdun büyük bir bölümünde kar yağışı görülecek ve etkisini arttıracak. İstanbul'da ise beklenen kar yağışı Salı günü başlayacak yüksek yerlerde etkili olacak. Dört gözle beklenen kar 24 Ocak Çarşamba günü de devam edecek.

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Hava durumu İstanbul için geri sayım kar göründü!

KAR NE ZAMAN BAŞLIYOR METEOROLOJİ 5 GÜNLÜK TAHMİN: Yeni hafta ile birlikte hava sıcaklıkları iyice düşüyor kar birçok ilde başlıyor. İstanbul'da beklenen kar Salı günü karla karışık yağmur şeklinde görülecek 24 Ocak Çarşamba günü de devam edecek.İstanbul'da kar yağışının sadece yüksek kesimlerde etkili olması bekleniyor. Ankara hava durumu ise kar bekleyenlerin yüzünü güldürecek Ankara'da kar yağışı salı günü sert başlayacak.

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Hava durumu İstanbul için geri sayım kar göründü!

ANKARA HAVA DURUMU KAR İÇİN TARİH BELLİ: Ankara hava durumu kar yağışı başlıyor meteoroloji kar tarihini açıkladı. Ankara 5 günlük haritalı hava durumu tahminlerine göre kar yağışı 23 Ocak Salı günü sert başlayacak Çarşamba günü de devam edecek. Kar yağışının Ankara'nın özellikle yüksek kesimlerini beyaza bürümesi bekleniyor.

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Hava durumu İstanbul için geri sayım kar göründü!

İSTANBUL İÇİN SON DAKİKA UYARI SALI GÜNÜNE DİKKAT! İstanbul hava durumu 5 günlük son raporu meteoroloji yayınladı. İstanbul'da beklenen kar yağışı salı günü yüksek kesimlerde başlayacak. İstanbul'un batısında; özellikle Beylikdüzü, Silivri, Çatalca, Silivri tarafında kar yağışının biraz daha etkili olması bekleniyor.

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