Hava durumu İstanbul için geri sayım kar göründü!

İSTANBUL HAVA DURUMU KAR BAŞLIYOR:İSTANBUL hava durumu için beklenen açıklama geldi kar kapıda. Meteoroloji İstanbul ve Ankara için haritalı 5 günlük hava durumu raporunu yayınladı. Bu hafta havalar iyice soğuyacak özellikle 23 Ocak Salı günü yurdun büyük bir bölümünde kar yağışı görülecek ve etkisini arttıracak. İstanbul'da ise beklenen kar yağışı Salı günü başlayacak yüksek yerlerde etkili olacak. Dört gözle beklenen kar 24 Ocak Çarşamba günü de devam edecek.