Hava durumu 11 Ocak raporu il il tahminler

Yağışlı hava yurda bugün giriş yapıyor, hava sıcaklıkları yağışla beraber düşmeye başlasa da hafta sonuna kadar kar yağmayacak. Meteoroloji'den gelen son dakika verilerine göre önümüzdeki günlerde hava durumunun nasıl olacağı belli oldu. İstanbul'da kar ne zaman yağacak sorusunun cevap buldu. İşte Meteoroloji'den yapılan son açıklama ve il il hava durumu... Twitter

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Geç kalan kış nihayet geldi, bugün yurda giriş yapan soğuk ve yağışlı hava üç gün boyunca yurdun büyük çoğunluğunda yağmur olarak kendini gösterecek. Pazar’dan sonra ise karlı günler geliyor. İstanbul’da kar ne zaman yağacak sorusunun cevabı ise Meteoroloji’nin en son verilerine göre 15 Ocak Pazartesi... Batıdan bugün giriş yapan yağmur 3 gün boyunca yurdun büyük kısmında etkisini gösterecek. İstanbul, bugün, cumartesi ve pazar yağmurlu olacak, pazartesiden itibaren ise kar geliyor. Twitter

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Meteoroloji uzmanı Prof. Dr. Orhan Şen'den İstanbul için son dakika kar yağışı tahmini geldi. Prof. Şen tahminini, "İstanbul'da bugün öğleden sonra yağmur başlar, pazar akşamı karla karışık yağmur ve kar olur" mesajıyla paylaştı. Prof. Şen, Twitter adresinden yaptığı açıklamada, "Pazar günü ve pazartesi günü Türkiye'nin büyük bölümünde kar yağışı görülecek. Marmara Bölgesi'nin Edirne, Kırklareli ve doğusu da dahil. İstanbul'da Bugün öğleden sonra yağmur başlar, pazar akşamı karla karışık yağmur ve kar olur. Pazartesi öğleden sonra yağmur devam eder" dedi. Twitter

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