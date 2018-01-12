Hatıra fotoğrafları dünyayı şoke etti

Teknolojinin gelişmesi ile birlikte artık hayatımızın her anını fotoğraflandırıyoruz. Çılgın, adrenalin veya sıradan farketmez. Anları ölümsüzleştirmek artık günlük yaşam standartlarımızdan biri haline geldi. Galerinin devamın bunlara benzer birçok fotoğraf görecekseniz ama işi en temeline götürmekte fayda var. Lord Combermere fotoğrafı dünyanın en çok konuşulan fotoğraflarından biri. Çünkü bu fotoğrafın çekildiği sırada Lord Combermere bir cenazenin başında duruyor. Bunun neresi ilginç demeyin. Çünkü Lord Combermere bu fotoğrafın çekildiği sıralarda ölü ve o cenazede zaten kendisine ait...