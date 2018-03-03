Hataylı annelerden Mehmetçik'e leziz yemekler

HATAY'ın Reyhanlı ilçesinde aralarında asker annelerinin de olduğu çok sayıda kadın, Mehmetçik için yöreye özgü içli köfte ve katıklı ekmek yaptı.

Hataylı annelerden Mehmetçik'e leziz yemekler

Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde aralarında asker annelerinin de olduğu çok sayıda kadın, Mehmetçik için kentin meşhur lezzetlerini hazırladı. Yemekleri yetiştirmek için sabaha kadar imece usulü çalışan anneler, biriktirdikleri paralarla da askerler için çeşitli hediyeler aldı.

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Hataylı annelerden Mehmetçik'e leziz yemekler

Zeytin Dalı Harekatı dolayısıyla askeri hareketliliğin yaşandığı Reyhanlı ilçesinde kadınlar, Mehmetçik'e destek için bir evde bir araya geldi. Aralarında 80 yaşında kadınların da olduğu yaklaşık 30 ev hanımı, Hatay'ın meşhur lezzetlerini askerlere tattırmak için Değirmenbaşı Mahallesi'ndeki bir evde toplandı.

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Hataylı annelerden Mehmetçik'e leziz yemekler

Etli ve cevizli içli köftenin yanı sıra tandırda pişirilen katıklı ekmek yapmak için kolları sıvayan kadınlar, dün akşam saatlerinde başladıkları yemek mesailerini bugün öğlen bitirdi. Kadınlar, odun ateşinde pişirdikleri yaklaşık 400 kişilik köfte ve ekmekleri özenle paketleyerek sınır hattındaki karakollara götürdü.

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Hataylı annelerden Mehmetçik'e leziz yemekler

Çoğu emekli maaşlarından arttırdıkları paralarla askerlere kışlık kıyafetler alan kadınlar, bunları da destek için askerlere teslim etti. Kadınlardan Ayşe Erdoğan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, içli köftenin Hatay'ın en ağır ve zahmetli yemeklerinden olduğunu söyledi.

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