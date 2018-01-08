Hatay dağ ceylanı popülasyonu 5 yılda 3 kat arttı

Orman ve Su İşleri Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Genel Müdürlüğü'nce korumaya alınan ve türü Türkiye'ye özgü olan Hatay dağ ceylanı (gazella gazella) popülasyonunda 5 yılda yaklaşık 3 kat artış yaşandı. Suriye sınır bölgesinde, Hatay'ın Kırıkhan ve Kumlu ilçelerinde bulunan 139 bin dekarlık alanda yaşayan Hatay dağ ceylanlarının sayısı her geçen gün artıyor. Suriye'de yaşanan iç savaş dolayısıyla hayat alanını yitiren ve örülen duvar nedeniyle ülkeye dönmesi mümkün görünmeyen endemik tür, artık en kuzey bölge olarak sadece Türkiye'de görülüyor. Yaşam yerlerini ormanlık ve kayalık içermeyen, bozkır ve yarı bozkır iklime sahip, tepelik ve dağlık alanların oluşturduğu dağ ceylanları, Orman ve Su İşleri Bakanlığı'nın koruma faaliyetleriyle varlıklarını artırıyor. 2012 yılı sayımında 235 olan Hatay dağ ceylanı, 2017'de yapılan sayımlarda 670 birey olarak belirlendi. Ayrıca bu sayımlar, türün yayılış gösterdiği toplam 139 bin dekarlık alanın neredeyse tamamına yakın 124 bin dekarlık kısmında yapıldı.

İLK VE TEK ÜRETİM MERKEZİ 5 YIL ÖNCE KURULDU

Öte yandan Hatay dağ ceylanı popülasyonunu desteklemek amacıyla Orman ve Su İşleri Bakanlığı'nca, Türkiye'nin ilk ve tek üretim merkezi Hatay'da 5 yıl önce kuruldu. Bugün itibarıyla 12 bireyin bulunduğu merkezde, yaralı ve bakıma muhtaç ceylanların tedavisi de yapılıyor. Kırıkhan sınırlarındaki üretim merkezi, 160 dekarlık alanda yer alıyor.

  • Yaşam 08 Ocak 2018 16:55
  • SİTENE EKLE
  • PAYLAŞ fb tw gp

BUNLARI İZLEDİNİZ Mİ?

YORUM YAZIN Hatay dağ ceylanı popülasyonu 5 yılda 3 kat arttı videosuna yorum yapın

tw gp fb rs yukarıdaki hesaplarınızdan biri ile yorum yapabilirsiniz adınız ve soyadınızla doğrudan da yorum yapabilirsiniz
BU VİDEOYA YAPILAN YORUMLAR0 YORUM
TÜM YORUMLAR
Internet Haber
İNTERNETHABER YAYIN GRUBU

POPÜLER ETİKETLER
TAŞERON İŞÇİLER
ASGARİ ÜCRET
ON NUMARA
15 TEMMUZ
SURVİVOR
O SES TÜRKİYE
EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ
UFAK TEFEK CİNAYETLER
BAHTİYAR ÖLMEZ
DİRİLİŞ ERTUĞRUL
Fİ Çİ DİZİSİ
MERYEM
VATANIM SENSİN
SAVAŞÇI DİZİSİ
KIRGIN ÇİÇEKLER DİZİSİ
SÖZ
KALBİMDEKİ DENİZ DİZİSİ
ŞEVKAT YERİMDAR DİZİSİ
TÜMÜ

TÜM KATEGORİLER

  1. Güncel
  2. Politika
  3. Spor
  4. Burçlar
  5. Dünya
  6. Ekonomi
  7. Seçim
  8. Milli Piyango
  9. Ramazan
  10. Sağlık
  11. Magazin
  12. Eğitim
  13. Son Dakika
  14. Yaşam
  15. Bilim-Teknoloji
  16. Çalışma Hayatı
  17. Emlak
  18. Yerel
  19. Kültür Ve Sanat
  20. Medya
  21. Otomobil
  22. Röportaj
  23. Yazarlar
  24. Hava Durumu

İNTERNET HABER MOBİL

iPhone iPad Android
İnternethaber Yayın Grubu Tüm Hakları Saklıdır © 2000-2018 - İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz ! Tel : +90 212 266 99 99  /  Faks : +90 212 266 98 98 Yazılım Geliştirme ve Sistem Destek: Bilgin Pro
Reklamı Kapat