Hastaneye akın: Sayı her geçen dakika arttı!

AYDIN’ın Karacasu ilçesi genelinde eğitim gören çok sayıda öğrenci kusma ve bulantı şikayetiyle hastaneye kaldırıldı. Yedikleri öğle yemeğinin ardından çok sayıda öğrencinin kusma ve bulantı şikayeti ile hastaneye başvurdu.

Aydın’ın Karacasu ilçesinde öğrenciler öğle yedikleri yemekten sonra baş dönmesi ve kusma şikâyeti ile hastaneye akın etti. Evlerine giden çocuklar aileleri tarafından teker teker hastaneye getirilmeye başlandı. Yemek şirketi hakkında soruşturma başlatılırken taşımalı eğitim gören diğer öğrencilerin de tek tek sağlık kontrolünden geçirileceği belirtildi. Twitter

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Aydın’ın Karacasu ilçesinde öğrenciler öğle yedikleri yemekten sonra baş dönmesi ve kusma şikâyeti ile hastaneye akın etti. Evlerine giden çocuklar aileleri tarafından teker teker hastaneye getirilmeye başlandı. Twitter

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Karacasu ilçe merkezi ve 33 mahallesinde öğrenim gören öğrenciler, zehirlenmeleri sonrası Karacasu Devlet Hastanesi ve Nazilli Devlet Hastanesine sevk edilerek tedavi altına alındı. İlk belirlemelere göre öğrencilerin tedavilerinin sürdüğü ve hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi. Ailelerin ise hastane önünde endişeli bekleyişi sürüyor. Twitter

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