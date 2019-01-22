Hastanede ortalık karıştı: Çok sayıda yaralı ve gözaltı var!

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen polis ekipleri tarafından sonlandırılan kavganın ardından yaralılar hastanenin acil servisinde tedaviye alındı. Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Kavgaya karışan hasta yakınları F.D., M.D., K.Ç., G.Ç. ve E.Ç. ise polis tarafından gözaltına alınarak sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.