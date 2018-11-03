Hasan Şaş'ı fena bombaladı: Pavyon fedaisi misin sen!

2-2 berabere biten ve maçın ardından kavganın çıktığı Galatasaray-Fenerbahçe derbisinin ardından Serdar Ali Çelikler, kulübeden fırlayıp Fenerbahçeli Skertel ve birçok futbolcuya saldıran Hasan Şaş'ı fena bombaladı.

2-2 berabere biten Galatasaray-Fenerbahçe derbisinin son düdüğünün ardından iki takım futbolcuları arasında kavga çıktı. Galatasaray-Fenerbahçe derbisi sonrası VAR incelemesinin ardından Ndiaye, Jailson ve Soldado kırmızı kart, Belhanda sarı kartla cezalandırıldı. Spor yazarları, maçın ardından dev derbiyi ve çıkan olayları değerlendirdi.

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SERDAR ALİ ÇELİKLER: Bir çift lafım da Hasan Şaş'a.. Ya teknik direktörlük yap, ya amigoluk.. Ama ne yaparsan yap önce sportmen ol. Her pozisyonda yan kulübeye efelenmeler, dışarıda kavga çıksa ağzıyla burnunu yer değiştirecek Skrtel'e arkadan saldırmalar.. Pavyon fedaisi misin yardımcı hoca mı bir karar ver.. Demek ki 3. golü yese takımın bir de adam vuracaksın.. 6222'den ceza almalı.. Haa pardon o yasa sadece Fenerbahçe'ye uygulanıyordu değil mi? Twitter

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SİNAN ENGİN: Sevgili Hasan Şaş, Fenerbahçe rövanşına nasıl gideceksin? Şimdi seni nasıl koruyacağız. Teknik heyet senin futbolcuna saldırır, bunu da tasvip etmiyorum. Twitter

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