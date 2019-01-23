Okul harçlığını ne yaptığını soran babasına, durumu açıklayan çocuğun duygulandıran konuşması, sosyal medyada birçok kullanıcı tarafından paylaşıldı.
Babasının, "Ne yaptın harçlığını?" diye sorduğu küçük çocuk, "Harçlığımın 1 lirasını arkadaşıma verdim. Beslenmesi bile yok, ne yapsın aç mı kalsın çocuk. O annesinden ve babasında hiç haçlık istemiyor gelip benim harçlığıma sarıyor. 1 Lira verdim geriye o yüzden 2 lira kaldı. 1 lirası bile yok beslenmesi bile yok aç mı kalsın çocuk? Suluğu bile yok baba o çocuğun ancak şişesi var. Baba aç mı bırakayım çocuğu aç mı kalsın?" cevabıyla herkesi ağlattı. Minik çocuğun videosu sosyal medyada birçok kullanıcı tarafından paylaşıldı.
BUNLARI İZLEDİNİZ Mİ?
YORUM YAZIN Harçlığını arkadaşıyla paylaştı sebebini böyle anlattı videosuna yorum yapınadınız ve soyadınızla doğrudan da yorum yapabilirsiniz
POPÜLER ETİKETLER
TÜM KATEGORİLER