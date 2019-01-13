Hangi yumurta daha iyi? Köy yumurtası sağlıklı mı?

Yumurtaların Üzerindeki Kodlar Ne Anlama Geliyor? Yumurta üretiminde 4 farklı metod bulunuyor. Yeni tebliğe göre yumurtaların üzerindeki kodların en başına organik yumurta yetiştiriciliği için 0 kodu veriliyor.

Hangi yumurta daha iyi? Köy yumurtası sağlıklı mı?

Yumurta, dünyanın en sağlıklı gıdalarından biridir. Ancak her yumurta aynı kalitede değildir. Yumurtaları üreten tavuklar farklı koşullarda yetiştirilir. Yumurta satın alırken o yumurtanın hangi koşullarda yetişen tavuklardan geldiğini birkaç ay öncesine kadar bilemezdik. Yumurta paketlerinin üzerinde yazan “Serbest Gezen Tavuk Yumurtası”, “Organik Yumurta” gibi ibareler gerçeği yansıtmayabilirdi. Ancak şimdi satın aldığımız her bir yumurtanın üzerinde, o yumurtanın hangi şartlarda üretildiğini gösteren kod numaraları bulunmak zorunda.

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Hangi yumurta daha iyi? Köy yumurtası sağlıklı mı?

Eskiden yumurtaların üzerinde bulunan kodlarda sadece TR diye başlayan ve ardından yumurtanın üretildiği şehrin plaka kodu ve kümes işletme numarası vardı. Şimdi ise Avrupa Birliği’ne uyum yasaları gereğince Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı, yeni Türk Gıda Kodeksi Yumurta Tebliği’nin 24 Kasım 2017’de Resmi Gazete’de yayınlanmasının ardından, yumurtaların üzerindeki kodlara yeni bir düzenleme geldi. 16 Nisan 2018’e kadar devam edecek olan yeni tebliğe uyum süresince, yumurta işletmecileri artık yumurtaların üzerindeki kodların başına, yumurtaların hangi üretim metodu ile üretildikleri ibaresini de eklemek zorundalar.

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Hangi yumurta daha iyi? Köy yumurtası sağlıklı mı?

Yumurtaların Üzerindeki Kodlar Ne Anlama Geliyor? Yumurta üretiminde 4 farklı metod bulunuyor. Yeni tebliğe göre yumurtaların üzerindeki kodların en başına organik yumurta yetiştiriciliği için 0, serbest dolaşan tavuk yumurtaları için 1, kümeste ama kafessiz ortamda, serbest dolaşan tavuk yumurtası için 2 ve kafeste büyüyen tavukların yumurtası için 3 numaralı kodlar basılacak.


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Hangi yumurta daha iyi? Köy yumurtası sağlıklı mı?

Kodu 0 ile başlayan yumurtalar “Organik Yumurta” anlamına gelir. Organik tavuk yetiştiriciliği yapan bir ortamda, hormonsuz organik yemler ile büyüyen ve hiçbir şekilde ilaç ya da hormon verilmemiş tavuklardan üretilen yumurtalardır. En sağlıklı yumurta, kodu 0 ile başlayan yumurtadır.

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