Hangi ünlü nerede yaşıyor? İşte ünlülerin evleri

Eşi Mirgün Cabas'tan sürpriz bir kararla boşanan Tuba Ünsal'ın Şile'de 550 bin dolara 350 metrekarelik 5 oda, 1 salon ev aldığı konuşuluyordu. Oğlu Civan Mert ve kızı Sare ile yaşayacak olan Tuba Ünsal, evini tepeden tırnağa dekore ettirdi.



