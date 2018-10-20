Hangi ünlü nerede yaşıyor? İşte ünlülerin evleri

Serdar Ortaç, kumar alışkanlığı nedeniyle bir dönem Kıbrıs’tan çıkmıyordu. Akşam Life'ın haberine göre; müzik kariyerinde kazandığı 50 milyon doları kumarda kaybeden popçu Miami’den sonra ikinci yatırımını Kıbrıs’a yaptı.
Serdar Ortaç Yavru Vatan Lefkoşa’dan ev satın aldı. 200 bin dolarlık iki katlı lüks villanın 7 odası ve yüzme havuzu bulunuyor.
Eşi Mirgün Cabas'tan sürpriz bir kararla boşanan Tuba Ünsal'ın Şile'de 550 bin dolara 350 metrekarelik 5 oda, 1 salon ev aldığı konuşuluyordu. Oğlu Civan Mert ve kızı Sare ile yaşayacak olan Tuba Ünsal, evini tepeden tırnağa dekore ettirdi.
Tuba Ünsal evinin salon fotoğrafını "yeni ev yeni hayat" notuyla Instagram'da paylaştı.
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