Hangi parti ne kadar seçim yardımı alacak kasayı dolduracaklar

Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan ve MHP Genel Başkanı Bahçeli'nin görüşmesi sonrasında açıklanan erken seçim kararına kilitlenmiş vaziyette. 24 Haziran 2018 Pazar günü sandıklar kurulacak ve parlamentoya girecek milletvekilleri ile birlikte Cumhurbaşkanı da o tarihte seçilecek. 1. turda yüzde 50'nin üzerinde oy alan bir aday çıkmazsa seçim 2. tura kalacak. Ve iki hafta sonra yeniden oylama yapılacak. Seçim öncesi siyasi partiler kasalarından büyük harcamalarda bulunuyor. Tabi bu harcamalar için devlet partilere hazineden yardım yapıyor. Peki hangi parti ne kadar yardım alacak. 24 Haziran 2018 milletvekilliği ve cumhurbaşkanlığı seçimlerinde AK, Parti, CHP, HDP ve MHP'nin alacakları yardım miktarları belli oldu.

Hürriyet'ten Neşe Karanfil'in haberine göre siyasi partilere yapılan yardım hesaplanırken alınan oy kriter olarak kabul ediliyor. Genel seçimlerde geçerli oyların yüzde 3’ünden fazla oy alan partilerin geçerli oyları hesaplama için kullanılıyor. Yüzde 3’den fazla alan her partinin oyu bütçeden verilecek ödeneğe oranlanıyor. Böylece her oy için verilecek Hazine yardımı hesaplanıyor. Bir oy için çıkarılan para her partinin aldığı oyla çarpılıyor. Siyasi partilere bu yılın ocak ayında yıllık yardım olan 273.7 milyon lira verildi. AK Parti’ye 139 milyon lira, CHP’ye 71.1 milyon lira, MHP’ye 33.4 milyon lira, HDP’ye de 30.2 milyon lira aktarıldı. Seçim kararının resmileşmesinin ardından siyasi partilere 547.4 milyon lira daha aktarılacak.