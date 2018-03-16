Hangi meslekte en yüksek maaşı kim alıyor?

Yüzlerce sektörün incelenmesiyle ortaya çıkarılan araştırmaya göre, 2018 Türkiyesi'nde ayda 16,500 lira maaş alan da var 2,800 lira alan da.

Hangi meslekte en yüksek maaşı kim alıyor?

Yüzlerce sektörün incelenmesiyle ortaya çıkarılan araştırmaya göre, 2018 Türkiyesi'nde ayda 16,500 lira maaş alan da var 2,800 lira alan da. Her yılın ilk aylarında gazetelerin ekonomi servisleri, kalem kalem memurların aldığı ücretlere yönelik haberlere dolu olur. Ancak özel sektör için böyle bir araştırmaya rastlamak kolay olmaz.

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Hangi meslekte en yüksek maaşı kim alıyor?

Ekonomi dergisi Capital, özel sektör maaşlarının 2018 yılı miktarına yer verdiği yazı dizisinde, özel sektörde hangi düzeyde çalışan personelin ne kadar aldığını araştırdı. Araştırmada yönetim kurulu başkanından hukuk müşavirine, bina yönetim uzmanından teknik destek operatörüne kadar birçok sektörde çalışan personelin maaş düzeyleri yer aldı. İşte 2018 özel sektör maaşları...

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Hangi meslekte en yüksek maaşı kim alıyor?

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Hangi meslekte en yüksek maaşı kim alıyor?

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