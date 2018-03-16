Hangi meslekte en yüksek maaşı kim alıyor?

Yüzlerce sektörün incelenmesiyle ortaya çıkarılan araştırmaya göre, 2018 Türkiyesi'nde ayda 16,500 lira maaş alan da var 2,800 lira alan da. Her yılın ilk aylarında gazetelerin ekonomi servisleri, kalem kalem memurların aldığı ücretlere yönelik haberlere dolu olur. Ancak özel sektör için böyle bir araştırmaya rastlamak kolay olmaz.