Hangi ekmeği tükettiğiniz sağlığınız için çok önemli!

Uzmanlara göre bireylerin doğru ekmeği tüketmeleri kalp hastalıkları riskinin azaltılması açısından son derece fayda sağlıyor. Özellikle günde 3 dilim tam tahıllı ekmek tüketimi diyabet ve korone kalp hastalığı riskini %30 oranında azaltıyor

Hangi ekmeği tükettiğiniz sağlığınız için çok önemli!

Ülkemizin beslenme alışkanlıklarında ekmeğin büyük bir payı var. Birçoğumuz ekmek yemeden kendini doymuş hisetmiyor. Uzmanlar doğru ekmek tüketiminin bireylerde kalp hastalıkları riskini önemli ölçüde azalttığına dikkat çekiyor. Doç Dr. Esra Güneş, kalp sağlığı ve beslenme arasındaki bağın çok kuvvetli olduğunu vurgulayarak, doğru ekmek tüketiminin insan sağlığı üzerinde ki etkisinin büyük olduğunu belirtti.

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Hangi ekmeği tükettiğiniz sağlığınız için çok önemli!

Doğru ekmek tüketiminin kalp hastalıkları risklerini azalttığını ayrıca bir çok sağlık faydası olduğunu belirten Doç. Dr. Esra Güneş; “Son yıllarda farklı ekmek türlerinin sağlık üzerindeki etkileri ile ilgili bir çok çalışmaya rastlanmaktadır. Farklı ekmek türlerinin yapılarında bulunan makro ve mikro besin öğelerinin miktarlarındaki ve pişirilme yöntemleri arasındaki farklılıklar, sağlık üzerindeki etkileri yönünden değişiklik göstermektedir.

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Hangi ekmeği tükettiğiniz sağlığınız için çok önemli!

Yapılan araştırmalar, kepek, unsu öz ve ruşeym kısımlarının hepsinin bir arada ayrıştırılmadan kullanıldığı, tam tane tahılların doğasından gelen zengin besin içeriğine sahip olduğunu göstermektedir. Tam tane tahıllar, önemli miktarda B grubu vitaminleri içermektedir. Özellikle buğday folik asit kaynağıdır.

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Hangi ekmeği tükettiğiniz sağlığınız için çok önemli!

Buğdayın E vitamini içeriği yaklaşık 25 mcg/g’dır. Bunun yanında tahıllar yaklaşık olarak %1,5-2,5 oranında mineral içermektedir ve yapılarında en fazla bulunan mineral fosfordur. Bu zengin besin değerleri sağlığı da bir çok yönden olumlu etkilemektedir.”

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