Hangi diziyi izlerken ne yiyoruz! Çarpıcı araştırma...

Her akşam yayınlanan birbirinden farklı diziler ve programlar akşam yemeği tercihlerimizi de etkiliyor. Televizyon tutkunları her akşam birbirinden heyecanlı programların karşısındaki yerini alıyor. Türkiye; dram, aksiyon, aşk, macera dolu dizileri ve programları akşam yemekleriyle keyiflendiriyor. Yemeksepeti, 2018'in başından bugüne kadar en çok izlenen diziler ve programlar sırasında verilen yemek siparişlerindeki farklılıkları inceledi. Verilerine göre, reyting rekorları kırılan prime time kuşağı sırasında verilen ortalama sipariş sayısı günün diğer saatlerine göre artış gösteriyor.