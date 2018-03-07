Hangi diziyi izlerken ne yiyoruz! Çarpıcı araştırma...

Her akşam yayınlanan birbirinden farklı diziler ve programlar akşam yemeği tercihlerimizi de etkiliyor. Ufak Tefek cinayetleri izleyenler ne yiyor? Çukur fanitikleri ne ısmarlıyor? En karışık yemek yenen gün hangisi?..

Hangi diziyi izlerken ne yiyoruz! Çarpıcı araştırma...

Her akşam yayınlanan birbirinden farklı diziler ve programlar akşam yemeği tercihlerimizi de etkiliyor. Televizyon tutkunları her akşam birbirinden heyecanlı programların karşısındaki yerini alıyor. Türkiye; dram, aksiyon, aşk, macera dolu dizileri ve programları akşam yemekleriyle keyiflendiriyor. Yemeksepeti, 2018'in başından bugüne kadar en çok izlenen diziler ve programlar sırasında verilen yemek siparişlerindeki farklılıkları inceledi. Verilerine göre, reyting rekorları kırılan prime time kuşağı sırasında verilen ortalama sipariş sayısı günün diğer saatlerine göre artış gösteriyor.

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Hangi diziyi izlerken ne yiyoruz! Çarpıcı araştırma...

ÇUKUR İZLERKEN KOKOREÇ SİPARİŞLERİ YÜZDE 7 ARTTI: Haftanın ilk günü, televizyon ekranlarındaki diziler aksiyon dolu dakikalar vadediyor. Bu sezonun başarılı dizilerinden Çukur, rakipleri Söz ve Siyah Beyaz Aşk'ta da gerilim ve heyecan dolu dakikalar yaşanıyor. İzleyiciler Çukur sırasında kendisini sokak lezzetleriyle ödüllendiriyor ve haftanın diğer günlerine göre kokoreç siparişleri yüzde 7 oranında artıyor. Kokorecin ardından ise yüzde 5 artışla pilav ve çiğ köfte geliyor.

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Hangi diziyi izlerken ne yiyoruz! Çarpıcı araştırma...

MERVE CHEESECAKE YAPTI, SİPARİŞ ORANLARI ARTTI: Salı günlerinin popüler dizisi Ufak Tefek Cinayetler'de entrikaların kraliçesi Merve'nin yaptığı iştah açan frambuazlı cheesecakeler, Yemeksepeti'nden dizinin saatlerinde verilen cheesecake siparişlerini yüzde 8 arttırdı.

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Hangi diziyi izlerken ne yiyoruz! Çarpıcı araştırma...

DİRİLİŞ ERTUĞRUL MANTI SİPARİŞLERİNİ ARTIRDI: Çarşamba akşamları tarihe yolculuk yaptıran Diriliş Ertuğrul Osmanlı döneminden bugüne sofralarımızdan eksik olmayan, yoğurduyla salçasıyla damakları taçlandıran mantı siparişlerini yüzde 10 oranında arttırdı.

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