Hande Yener'den olay itiraf: Başarısızlık yaşıyorum

“BU PROJE 30 YILLIK HAYALİMDİ”: Ünlü sanatçı, İngilizce bir albümle dünya çapında bir çalışma hazırladığını ve bu projenin 30 yıllık hayali olduğunu vurgulayarak, “İlk mikrofonu tutup şarkı söyleyen Hande’den nerelere geldim, bu çok çalışmakla ve hayal kurmakla alakalı bir şey. Hayatıma önce dans, sonrasında video kliplerin farklılığı, kostümler ve enerjik olmayı kattım. Bunların hepsi benim kendimi aşmaya çalıştığım konular oldu. Bu yüzden hala dinamik ve genç bir iş yaptığımı düşünüyorum. Bu ses rengini, enerjiyi dünyanın da görüp duymasını istiyorum. Şu an bu hayalimi gerçekleştiriyorum bu da gerçekleştikten sonra bunu iyice pekiştirmeye çalışacağım ve 3 ya da 4 ayda bir İngilizce şarkılara devam edeceğim” diye konuştu.



