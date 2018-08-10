Hande Yener'den olay itiraf: Başarısızlık yaşıyorum

ÜNLÜ sanatçı Hande Yener, Türkiye’nin ilk tema parkı İsfanbul’da sevenleriyle bir araya geldi. Yener, “Duygusal hayatım dışında her alanda başarılıyım. Sevenlerim çok olduğu için asla yalnız kalmıyorum. Zaten hayranlarıma da ‘bekarlığımı size borçluyum’ diyorum.” dedi.

Hande Yener'den olay itiraf: Başarısızlık yaşıyorum

Vialand markasını yenileyerek yoluna İsfanbul olarak devam eden eğlence merkezinde Açıkhava Konserleri başladı. Konserin ikinci gününde ünlü sanatçı Hande Yener sahne aldı. ‘Bakıcaz Artık’ şarkısıyla sahnenin açılışını yapan Yener, hayranlarının yoğun ilgisiyle karşılaştı.

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Hande Yener'den olay itiraf: Başarısızlık yaşıyorum

“KENDİME SINIR KOYMAK İSTEMİYORUM”: İngilizce şarkısının yaklaşık 10 gün içerisinde çıkacak olmasından duyduğu heyecanı dile getiren Yener, gelecek haftalarda Faydee ile klip çekeceği müjdesini verdi. Türkiye’yi iyi temsil etmek adına çalışmalar yaptığını söyleyen Yener, “Kendime sınır koymak istemiyorum. Bütün dünya bizi duysun istiyorum. Ülkemdeki başarıdan çok mutluyum. Hepimizin hayatına heyecan katmak istiyorum. Eminim ki herkes yurt dışındaki başarıyı görünce daha mutlu olacak ve ‘bizim kız yaptı’ diyecekler” dedi.

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Hande Yener'den olay itiraf: Başarısızlık yaşıyorum

“BU PROJE 30 YILLIK HAYALİMDİ”: Ünlü sanatçı, İngilizce bir albümle dünya çapında bir çalışma hazırladığını ve bu projenin 30 yıllık hayali olduğunu vurgulayarak, “İlk mikrofonu tutup şarkı söyleyen Hande’den nerelere geldim, bu çok çalışmakla ve hayal kurmakla alakalı bir şey. Hayatıma önce dans, sonrasında video kliplerin farklılığı, kostümler ve enerjik olmayı kattım. Bunların hepsi benim kendimi aşmaya çalıştığım konular oldu. Bu yüzden hala dinamik ve genç bir iş yaptığımı düşünüyorum. Bu ses rengini, enerjiyi dünyanın da görüp duymasını istiyorum. Şu an bu hayalimi gerçekleştiriyorum bu da gerçekleştikten sonra bunu iyice pekiştirmeye çalışacağım ve 3 ya da 4 ayda bir İngilizce şarkılara devam edeceğim” diye konuştu.

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Hande Yener'den olay itiraf: Başarısızlık yaşıyorum

Sözleri Yıldız Tilbe'ye, müziği Devrim Karaoğlu'na ait olan single’ı ‘Beni sev’in de beklenen ilgiyi gördüğünü söyleyen Hande Yener, “Birbirimize artık ‘istemiyorum, git’ türünde şarkılar söylediğimiz için bu şarkı başka bir kapı açtı. İnsanlar olaya duygusal tarafından baktı ve aşık olanların şarkısı oldu” ifadelerini kullandı.

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