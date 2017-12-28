Hande Yener Seren Serengil'in çıplak fotoğrafı sonrası ilk kez ...

Hande Yener öyle bir bomba patlattı ki aman allah... 2017'nin bitimine sayılı günler kala şarkıcı Hande Yener, Seren Serengil'in çıplak fotoğrafını kişisel Instagram hesabının hikaye bölümünden paylaşınca ortalık yıkıldı. Yıl biterken gelen yılın son skandalı çok konuşulanlar arasında. Daha sonra Hande Yener'in paylaştığı fotoğrafı, Instagram müstehcen olduğu gerekçesiyle kaldırdı ama Hande Yener, yaptı yapacağını bir kere. Seren Serengil'in yaptığı şeyden sonra açıklamalarda bulunmuştu. Hande Yener'de sonunda sessizliğini bozdu. Twitter

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NE OLMUŞTU? Her şey Seren Serengil'in Cengiz Semercioğlu ile sunduğu programda Hande Yener'in telif birincisi olduğu listeye inanmadığını söylemesi ile başladı. Ardından buna çok alınan Hande Yener bombayı patlattı. Instagram'ın hikaye bölümünden Seren Serengil'in çıplak fotoğrafını paylaştı. Instagram bu fotoğrafı kaldırdı kaldırmasına ama kızılca kıyamet koptu bir kere. Twitter

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SEREN SERENGİL'DEN MİSİLLEME; Bir anda büyük bir şok yaşayan Seren Serengil, Hande Yener'in bu ve bunun gibi birçok fotoğrafını kişisel yorumları ile birlikte Instagram hesabından paylaştı. Ayrıca yine Seren Serengil olayın ardından Duymayana Kalmasın programında şu açıklamaları yaptı. Twitter

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