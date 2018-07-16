Hande Fırat 15 Temmuz gecesini anlatırken duygusal anlar yaşadı

FETÖ'nün kanlı darbe girişiminin üzerinden 2 yıl geçti. Yurt genelinde şehitlerimiz dualarla anıldı, Amerika'nın kucağındaki FETÖ elebaşı Gülen'e lanetler yağdırıldı. Televizyon kanalları da geç saatlere kadar 15 Temmuz için özel yayınlar yaptı.

O GECE NELER OLDU: Kanal D canlı yayınına katılan gazeteci Hande Fırat, 15 Temmuz gecesi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile yaptığı FaceTime görüşmesini anlattı.

O gece yaşadıklarını anlatırken duygularına hakim olamayan Fırat, ihanet gecesini titreyen sesiyle anlattı, gözleri doldu.

Hande Fırat, "Tabii ki çok duyguluyum. İster istemez o geceyi hatırlıyorsun. Zor bir durum. Kayıplarımızı hatırlıyoruz. Kolay değil. Dinlemek, hatırlamak kolay değil. İster istemez, bunu bire bir yaşayanlar; İstanbul'da Ankara'da, ciddi bir travma ile karşı karşıya kaldık. İnşallah bir daha bunu yaşamayız." dedi.

Gazeteci Fırat bu sözlerinin ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan ile nasıl bağlantı kurduğunu tek tek anlattı.