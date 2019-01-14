Hande Erçel'in babası kim ne iş yapıyor annesinden ayrı mıydı?

Başarılı oyuncu Hande Erçel'in annesi Aylin Erçel 10 Ocak'ta sabaha karşı tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi. Ölümünden 2 gün önce durumu ağırlaşında hastaneye kaldırılan Aylin Erçel kanserle olan mücadelesini 48 yaşında kaybetti. Kızları Hande ve Gamze Erçel'in yanı sıra eşi de tabutunun başından ayrılmadı ve Aylin Erçel'i son yolculuğuna birlikte uğurladılar. Peki oyuncu Hande Erçel'in annesi neden öldü, hastalığı neydi?

SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI: Donör olmak isterken annesini kaybetmenin acısını yaşayan Hande Erçel'i, Zincirlikuyu Camii'ndeki törende babası Kaya ile ablası Gamze Erçel teselli etti.

HABERİ DUYUNCA... Ailenin önemini her fırsatta dile getiren Hande Erçel annesinin durumunun ağırlaştığını haberini alınca apar topar İstanbul'da dönmüştü. Hande Erçel TRT'de yayınlanacak yeni dizisi Halka'nın çekimleri için İstanbul'da dışında bulunuyordu.

Hande Erçel'in Gamze Erçel adında bir kız kardeşi var.

HER ŞEY GÜZEL OLACAK DİYORDU... Hande Erçel annesinin hastalığı hakkında yaptığı bir röportajda "Güzel gidiyor her şey yolunda. İnşallah bir aksilik olmaz. İyileşme sürecine geçtik." demişti

Hande Erçel'in babası... Hande Erçel'in babası Bandırma'da yaşıyor ve bir beyaz eşya markasının yetkili servisi.

HANDE ERÇEL KİMDİR: Hande Erçel 24 Kasım 1993, Bandırma,Türk oyuncu ve model.

Hande Erçel, 1993 yılında Balıkesir, Bandırma‘da doğmuştur. Mimar Sinan Güzel Sanatlar Fakültesi Türk Sanatları Bölümü’nde okumaya devam etmektedir.

2014 yılında Show Tv‘de yayına başlayan ve beş bölümde sonlanan “Çılgın Dershane Üniversitede” adlı dizide oyunculuğa başladı. Paşhan Yılmazel, Duygu Çetinkaya, Berrin Keklikler, Okan Karacan gibi oyuncularla birlikte rol aldı.

2014 yılında “Hayat Ağacı” adlı dizide (Selin Karahanlı) karakterini canlandırırken İdil Fırat, Fikret Kuşkan, Onur Saylak, Özge Özberk, Kenan Bal ile beraber oynadı.

Hande Erçel, 2015 yılında düzenlenen Miss Cilivaliton of the World yarışmasına katılıp Azerbaycan‘da düzenlenen bu yarışmada ikinci oldu.

Hande Erçel, Kanal D ekranlarında 18 Haziran 2015 tarihinde Sadullah Çelen yönetmenliğinde başlayan “Güneşin Kızları” adlı dizide “Selin Yılmaz” karakterini oynamaktadır. Dizinin oyuncu kadrosunda Emre Kınay, Evrim Alasya, Kanat Heparı, Tolga Sarıtaş, Berk Atan, Miray Akay, Sarpcan Köroğlu, Burcu Özberk, Sarper Arda, Meltem Gülenç, Teoman Kumbaracıbaşı, Funda İlhan gibi isimler yer almaktadır.