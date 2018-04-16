Hande Erçel dekolteli kıyafetiyle dikkat çekti!

Murat Dalkılıç Hande Erçel bu yılın en büyük açık hava festivali olan Coachella 2018'e katıldı. ABD'nin Cochella Vadisin'de düzenlenen ve yılın en büyük açık hava festivalleri arasında yer alan Coachella 2018'e yerli ve yabancı birçok ünlü isim katılıyor. Erçel Dalkılıç çifti katıldıkları festivalden çektikleri renkli görüntüleri Instagram takipçileriyle de paylaşmayı ihmal etmedi. Hande Erçel'in festival paylaşımları takipçilerinden büyük beğeni aldı.
Öte yandan güzel oyuncu geçtiğimiz yıl aldığı kilolarla çok konuşulmuştu. Fazla kilolarından kurtulan Hande Erçel festivalde kıyafet seçimlerinde de oldukça cesur davranmış. Derin dekolteli ve mini şortlu fotoğraflarıyla Instagram hayranlarının ilgisini çekti. Hande Erçel'in özellikle bu fotoğrafı, sosyal medyada 'dekoltenin sınırlarını zorladı' şeklinde yorumlandı.
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