Hande Erçel dekolteli kıyafetiyle dikkat çekti!

Hande Erçel ve Murat Dalkılıç ABD'de düzenlenen yılın en büyük açık hava festivallerinden biri olan Coachella 2018'e katıldı. Çifti festivalden renkli görüntülerini Instagram takipçileriyle paylaştı. Hande Erçel'in derin göğüs dekolteli elbesesi ise sosyal medyanın gündemi oldu.

Hande Erçel dekolteli kıyafetiyle dikkat çekti!

Murat Dalkılıç Hande Erçel bu yılın en büyük açık hava festivali olan Coachella 2018'e katıldı. ABD'nin Cochella Vadisin'de düzenlenen ve yılın en büyük açık hava festivalleri arasında yer alan Coachella 2018'e yerli ve yabancı birçok ünlü isim katılıyor. Erçel Dalkılıç çifti katıldıkları festivalden çektikleri renkli görüntüleri Instagram takipçileriyle de paylaşmayı ihmal etmedi. Hande Erçel'in festival paylaşımları takipçilerinden büyük beğeni aldı.

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Hande Erçel dekolteli kıyafetiyle dikkat çekti!

Öte yandan güzel oyuncu geçtiğimiz yıl aldığı kilolarla çok konuşulmuştu. Fazla kilolarından kurtulan Hande Erçel festivalde kıyafet seçimlerinde de oldukça cesur davranmış. Derin dekolteli ve mini şortlu fotoğraflarıyla Instagram hayranlarının ilgisini çekti. Hande Erçel'in özellikle bu fotoğrafı, sosyal medyada 'dekoltenin sınırlarını zorladı' şeklinde yorumlandı.

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Hande Erçel dekolteli kıyafetiyle dikkat çekti!

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Hande Erçel dekolteli kıyafetiyle dikkat çekti!

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