Hande Erçel dekolteli kıyafetiyle dikkat çekti!

Murat Dalkılıç Hande Erçel bu yılın en büyük açık hava festivali olan Coachella 2018'e katıldı. ABD'nin Cochella Vadisin'de düzenlenen ve yılın en büyük açık hava festivalleri arasında yer alan Coachella 2018'e yerli ve yabancı birçok ünlü isim katılıyor. Erçel Dalkılıç çifti katıldıkları festivalden çektikleri renkli görüntüleri Instagram takipçileriyle de paylaşmayı ihmal etmedi. Hande Erçel'in festival paylaşımları takipçilerinden büyük beğeni aldı.



