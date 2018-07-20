Hamile sevgilisini terk etmişti! Tuncay yeni aşkıyla tatilde

Fenerbahçe'nın eski yıldızı Tuncay Şanlı, sevgilisi Seyhan Şaşko ile Bodrum Moon Beach'te güneş ve deniz keyfi yaptı.

Önceki ay eski aşkı Melis Sayım'dan baba olan Tuncay Şanlı, önceki gün spiker sevgilisi Seyhan Şaşko ile Yalıkavak'taydı. Eski futbolcu aşkıyla denizde romantik anlar yaşadı. İkilinin keyfi objektifleri fark edince kaçtı.



