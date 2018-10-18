Hamile kadınlara şaşırtıcı buğday testi

İnsan vücudu, tıp dünyasının yanı sıra, bizi şaşırtmaktan asla vazgeçmeyecek.

Hamile kadınlara şaşırtıcı buğday testi

İnsan vücudu, tıp dünyasının yanı sıra, bizi şaşırtmaktan asla vazgeçmeyecek. İlk hamilelik testinin Antik Mısır'da ortaya çıkmış olduğunu düşünebiliyor musunuz? Sizin için keşfetmeniz gerektiğini düşündüğümüz tıbbi bazı gerçekleri derledik... İlk hamilelik testi Antik Mısır zamanında ortaya çıktı Bilim adamları Antik Mısır hakkkında "Bu ülkenin tıbbı aşırı derecede gelişmiştir" diyor. Yeni Krallık'daki doktorlar, Antik Mısır halkının, hamilelik durumunu daha ilk aşamalarda anlayabildiklerini söylemişlerdir. Hatta bebeğin cinsiyetini bile belirlemeye çalışmışlardır

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Hamile kadınlara şaşırtıcı buğday testi

Danimarka'daki Carlsberg laboratuvarında saklanan bir papirüse göre, bir kadının hamile olup olmadığını anlamak için yapılması gereken kurallar vardı. Öncelikle arpa tahılı ve buğday tahılı karıştırılıp ayrı iki torbaya koyulması gerekiyordu. Sonrasında da her gün kadının idrarıyla ıslatılması gerekmekteydi. Filizlenen tahıllar hamileliğin göstergesiydi. Eğer filizlenen sadece arpa oluyorsa, bebek erkek olacak demekti. Eğer sadece buğday filizleniyorsa bebeğin kız olacağı anlamına geliyordu. Hiçbir şekilde filizlenme yoksa, kadın hamile değil demekti.

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Hamile kadınlara şaşırtıcı buğday testi

İnsanlara verilen sahte ilaçlar

Araştırmalara göre, insanların anksiyete problemleri için onlara ilaç gibi gözüken bir şey verildiğinde, ilaç olmadığını bildikleri halde bile iyileştikleri anlaşıldı. Bilim adamları bu olayın hastaların içsel olarak inanması ile ilgili olduğunu söyledi.

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Hamile kadınlara şaşırtıcı buğday testi

İlk zamanlarda, sadece morglarda yaşayan insanlar vardı 16. yüzyılda morg "yüzler sergileyen" bir yerdi ve bu yüzler yaşıyordu. Başlangıçta morglar, gardiyanların yeni gelen mahkumların yüzünü hatırlaması için ortaya çıkarılmış bir sektördü.
Daha sonra bu bölümler bilinmeyen insanların cesetlerini saklamak için kullanıldı, böylece yoldan geçenler onları görüp tanıyabilirdi...

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