Hamdi Alkan'ın kızı Zeynep Alkan'ın sevgilisi kim nereli

Canan Hoşgör ve Hamdi Alkan'ın kızları Zeynep Alkan son günlerin konuşulan isimlerinden biri. İsveçli sevgilisi ile geçtiğimiz gün kameralar karşısına geçen Zeynep Alkan kimdir, kaç yaşında, ne iş yapıyor sevgilisi kim soruları merak edildi.

Yaklaşık 1 yıldır birlikte olduğu İsveçli sevgilisi Anton Turkalj'ı babası Hamdi Alkan ile tanıştırmış ve bu olay çok konuşulmuştu.

AİLEYE GİRDİ

İtalya’da oyunculuk eğitimi alan Zeynep Alkan’ın geçen yaz tanıştığı Anton Turkalj ile ilişkisi doludizgin devam ediyor. Beraberliğini sosyal medya paylaşımlarıyla duyuran genç kız, sevgilisini önceki gün İstanbul’da babası Hamdi Alkan’la bir araya getirdi.

HATAY LEZZETLERİHamdi Alkan, kızı Zeynep ve Anton Turkalj’ı akşam yemeğine çıkardı. Etiler Hatay Medeniyetler Sofrası’ndaki yemeğe Alkan’ın eşi Selen Görgüzel de katıldı. Turkalj’a Hatay lezzetlerini tattıran aile, geceden fotoğrafları sosyal medyada paylaştı.

ZEYNEP ALKAN KİMDİR: Zeynep Alkan, 26 Mayıs 1998 yılında Hamdi Alkan ve Canan Hoşgör'ün kızı olarak dünyaya geldi. İstanbul’da doğmasına rağmen aslen Hataylıdır. Zeynep Alkan’ın bir tane de Ayşe isminde kız kardeşi vardır.

Alkan, 12 yaşındayken Hisar Eğitim Vakfı Okullarında okuduğu sırada bazı tiyatro oyunlarında yer aldı. Bunun yanı sıra Zeynep Alkan 2 yıl Kadıköy Devlet Konservatuarında yarı zamanlı olarak viyola eğitimi de aldı. Renkli kişiliği ve sosyal medyadan yaptığı paylaşımlarla dikkat çeken 19 yaşındaki Alkan, güzelliğiyle de göz dolduruyor.

Zeynep Alkan, 26 Mayıs 1998 tarihinde İstanbul’da dünyaya gelmiştir. Fakat Hataylıdır. Yönetmen ve oyuncu olan Hamdi Alkan ile Canan Hoşgör’ün büyük kızlarıdır.

Zeynep Alkan’ın Ayşe adında bir kız kardeşi vardır. Star TV de Hayat Bazen Tatlıdır adlı dizide rol almaktadır. Gedikpaşa Anadolu Lisesinin 10/B sınıfın şımarık kızı Emoji yani Emel karakterini canlandırmaktadır. 12 yaşında iken Hisar Eğitim Vakfı Okullarında okurken bazı tiyatro sahnelerinde yer aldı. iki yıl Kadıköy Devlet Konservatuvarında yarı zamanlı viyola eğitimi aldı.

Renkli kişiliği ile sosyal medya da vine videolarından dolayı fenomen olmuş bir kişidir. Annesi ile babası ayrı olup, Hamdi Alkan ikinci evliliğini yaparak Selen Görgüze ile evlendi.

Hamdi Alkan, 15 Temmuz 1967 tarihinde Antakya‘da Döver Köyü’nde doğmuştur. Biri kız, beşi erkek 6 kardeşin en küçüğüdür. Babası emekli memur, annesi ev hanımıdır. İlkokul, ortaokul ve liseyi Antakya‘da okudu. Daha sonra İstanbul‘a gelerek kazandığı Yıldız Teknik Üniversitesi elektrik mühendisliği bölümünde okudu, 12 senede elektrik mühendisi olarak mezun oldu. Yıldız Teknik Üniversitesinde tiyatro bölümünde tiyatro hocalığı, genel sanat yönetmenliği yapmaktadır.

Yıldız Teknik Üniversitesi oyuncularının bütün oyunlarına bazen yönetmen, bazen sponsor olarak destek olmaktadır.

İlkokul sıralarında tiyatro ile ilgilenmeye başladı. Ortaokul ve lisede bütün okul müsamerelerine katılırdı.

1990’lı yıllarda TRT‘de başlayan “3 aşağı 5 yukarı” adlı programla TV dünyasına adım attı. Gafur Hüner ve Yalçın Menteş‘le çalıştı. Hamdi Alkan, TRT’de ve birçok özel kanalda skeçler ve komedi programları yaptı. Televizyonlarda spor kendi yaptığı komedi programı Öz ofsayt’la başladı. Daha sonra “Reyting Reyting” sonrasında” Reyting Hamdi” ve “Hamdi Alkan TV” olarak bildimiz komedi programlarını yapmaya devam etti. Daha sonra kendi dizilerini çekmeye başladı.

Sadece çocukların yer aldığı TV’deki ilk çocuk mizah programı olan “Yumurcak TV”yi ATV’ de 36-37 hafta yaptı.

2001 yılında “Şellale” adlı filmde konuk oyuncu olarak Hülya Koçyiğit, Tuncel Kurtiz, Aykut Oray, Ali Sürmeli, Ege Aydan, Nurgül Yeşilçay, Fikret Kuşkan ile birlikte oynadı.

2004 yılında Show TV’de Türkiye’nin Yıldızları yarışması projesini yaptı. Buradan dereceye giren Beren Saat ve Engin Akyürek oynadığı dizilerde meşhur oldu.

2007 yılında Yönetmenliğini yaptığı “Bayrampaşa: Ben Fazla Kalmayacağım” sinema filminde; senaristliğini ve yapımcılığını Birol Güven yaptı. Başrollerde ise Vural Çelik, Yasemin Çonka, Hakan Yılmaz, Tamer Karadağlı ve Mahkumlar oynadı.

Turgut Özakman‘ın senaryosunu yazdığı ve 2009 yılında Hamdi Alkan‘ın yönetmenliğini yaptığı “Dersimiz Atatürk” sinema filminde başrollerde Halit Ergenç, Çetin Tekindor, Batuhan Karacakaya, Canan Hoşgör, Tolga Savacı oynamıştır.

Yüzmekten ve yatağına uzanıp film seyretmekten hoşlanan Hamdi Alkan’ın; afişler, teneke oyuncaklar, eski jilet koleksiyonu, kibrit koleksiyonu, dürbün koleksiyonu, resim koleksiyonu, tesbih koleksiyonu, kalem koleksiyonu, çakı koleksiyonu, kartvizit koleksiyonu gibi koleksiyonları vardır.