Haluk Ulusoy'un oteli icradan satışa çıktı!

Türkiye’nin en ünlü turistik tesisleri arasında yer alan Türkiye Futbol Federasyonu eski başkanı Haluk Ulusoy’un sahip olduğu Kuşadası’ndaki 5 yıldızlı Fantasia Hotel De Luxe icra üzerinden satışa çıkarıldı.

Kuşadası İcra Müdürlüğü'nün borçlar nedeniyle verdiği ihale kararı, 11 Eylül 2018 tarihinde saat 11.00'de Kuşadası Adliyesi’nde gerçekleştirilecek. İlk ihalede alıcı olmaması durumda ise satış işlemi 8 Ekim tarihinde yeniden yapılacak.

İŞTE BİÇİLEN BEDEL: 102 milyon 787 bin 478 TL muhammen bedel biçilen otel üzerinde üzerinde haciz ve ipotek şerhleri mevcut bulunuyor.

TURGUT ÖZAL AÇMIŞTI: Kuşadası Yavansu Mahallesi’nde denize sıfır olarak yaptırılan ve açılışı Turgut Özal tarafından 1989 yılında gerçekleştirilen 5 yıldızlı Kuşadası Fantasia Hotel De Luxe, toplam 22 bin 417 metrekare alan üzerinde kurulu.

OTELDE NELER VAR NELER: Otelde 292 adet standart oda, 14 suit oda, 15 aile odası olmak üzere toplam 333 oda ve iki kral dairesi bulunuyor. 8 kattan oluşan tesiste, ala carte restaurant, açık restaurant, kapalı restaurant, açık ve kapalı yüzme havuzları ile eğlenme ve dinlenme imkanı, banana, deniz bisikleti, jetski, katamaran, yelkenli faaliyetleri, paraşüt, dalgıçlık okulu gibi aktiviteler, jakuzi, masaj hizmetleri, doktor, fotoğrafçı, güzellik salonu, kuaför, market hizmetleri, disco, bar, TV, küvet, kablosuz internet ve oda kasası ile oda hizmeti bulunuyor.

6 BİN METREKARELİK YEŞİL ALANA SAHİP: Sürdürülebilir Çevre ve Verimlilik Sertifikası ile Mavi Bayrak’ı da bulunan tesiste 6 bin metrekarelik yeşil alana sahip.

SEYEHAT FİRMASI DA İFLAS ETMİŞTİ: Ünlü seyahat firması Ulusoy'un iflas ettiği duyuruldu. Bakırköy 3. Asliye Ticaret Mahkemesi’nde görülen iflas davasında karar 15 Haziran’da çıkmıştı. Ancak bu haberlerin medyada yer alması üzerine Ulusoy Ulaşım Anonim Şirketi bir yazılı açıklama yaparak, faaliyetlerine ve otobüs seferlerine devam ettiğini duyurdu. Söz konusu iflas kararının Ulusoy Seyahat Nakliyat Anonim Şirketi hakkında olduğu belirtiliyor.

GEÇEN YIL FAALİYETLERİNİ DURDURMUŞTU: Mali sıkıntı içerisindeki Ulusoy Seyahat ise geçen yıl faaliyetlerini durdurmuştu. Şirketin Bahçelievler’deki arazisi icradan satışa çıkarılırken, bir dizi otobüsü de icradan satılmıştı.

80 YILLIK AİLE ŞİRKETİ: 1937’de Hacı Mehmet Bahattin Ulusoy tarafından kurulan Ulusoy Seyahat, kardeşler arasındaki bölünme sonrasında TFF eski Başkanı Haluk Ulusoy’a kalmıştı.

Ulusoy'un 6 yıl önce bünyesine kattığı ünlü Varan Turizm markası da geçen yıl seferlerini durdurmuştu.