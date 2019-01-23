Haluk Levent 'Haluk'un haremi' benzetmesine veryansın etti!

AHBAP platformunun kurucusu Haluk Levent, bazı trol hesapların 'Haluk'un haremi' benzetmesi karşısına çılgına döndü ve zehir zemberek bir açıklama yaptı.

Haluk Levent 'Haluk'un haremi' benzetmesine veryansın etti!

AHBAP Platformunun kurucusu Haluk Levent, kadın cinayetlerine dikkat çekmek amacıyla tüm AHBAP il başkanlarını kadınlardan oluşturdu. Ancak Levent'in bu hareketini bazı trol hesaplar 'Haluk'un haremi' diye ti'ye aldı. Bunun üzerine Levent, sosyal medya hesabından bir açıklama yaparak bu konuda mizah yapanlara isyan etti.

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Haluk Levent 'Haluk'un haremi' benzetmesine veryansın etti!

Twitter hesabından bir mesaj yayınlayan ünlü şarkıcı, "Kadın cinayetlerine dikkat çekmek için tüm AHBAP il başkanları kızlarımızdan oluşmuştu. Bu durumu "Haluk'un haremi" diye ti'ye alan bazı trol hesaplar, "Haluk'un başkanları hep kız, Haluk erkeklere cevap vermez" mantığıyla mizah yapıyorlar.Leş'siniz! Pisliksiniz! Lağım'sınız!" ifadelerini kullandı.

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Haluk Levent 'Haluk'un haremi' benzetmesine veryansın etti!

AHBAP'TAN PARAYI GÖTÜRÜYOR MU? Haluk Levent geçtiğimiz günlerde katıldığı bir televizyon programında "Haluk Levent de ahbap mahbap ayağıya cukkayı götürüyor" tweeti için "Maalesef burada itiraf ediyorum" diyerek dikkat çeken bir açıklama yapmıştı. "Bu çok güzel bir tweet. Bu arkadaş kimse helal olsun. Beni kendisine göre böyle değerlendirmiş" diye söze başlayan Levent ardından şunları dile getirdi;

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Haluk Levent 'Haluk'un haremi' benzetmesine veryansın etti!

"Ama bu neyi ortaya koyuyor biliyor musunuz? Halkımızın dernek ve vakıflara bir güveni kalmadığını ortaya koyuyor. Yani bir şeyi yapıyorsan muhakkak 'ya siyasi ya toplumsal bir çıkarın var. Ya da para var' diye düşünüyorlar. Halbuki ben ve arkadaşlarım halbuki koltuğu bırakmaya hazırız. Bakın diyoruz ki "AHPAP’ta para var. Buyurun alın siz yönetin...

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