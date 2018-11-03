Halka dizisinin Başkomiseri Ahmet Mümtaz Taylan'ı görenler tanıyamıyor

"BOĞAZINI TUTUNCA ZAYIFLIYORSUN": 8-18 denilen diyeti uyguladığını söyleyen Ahmet Mümtaz Taylan, "Tüp mide ameliyatı falan yaptırmadım. Boğazını tutunca zayıflıyorsun. Tartıya pek çıkmıyorum ama şimdiye kadar 15 kilo verdim...

Diyet falan da yapamadım. Sabah 8 kahvaltı, akşam 18.00 yemek, sonra boğazını tutuyorsun. 18'den sonra bir şey yemeyince zayıflıyor insan" dedi.

HALKA'NIN BAŞKOMİSERİ AHMET MÜMTAZ TAYLAN: Adını üç halka simgesiyle bilinen bir suç şebekesinden alan Halka dizisinde iki farklı kişiliğe sahip olan Kaan ve Cihangir’in hikâyesi etrafında yaşanan nefes kesen olaylar ekrana taşınacak. Dizi, 1991 yılında geçen flashbacklerle, bir cinayetin gizlice kaydedilmiş video görüntüleriyle başlayacak. Ahmet Mümtaz Taylan da dizide Başkomiser Cemal Sandıkçı karakterine hayat verecek. Merakla beklenen dizi bu ay sete çıkmayı planlıyor.