Halka dizisinin Başkomiseri Ahmet Mümtaz Taylan'ı görenler tanıyamıyor

TRT 1'in merakla beklenen dizisi Halka'da Başkomiser Cemal Sandıkçı karakterine hayat verecek olan Ahmet Mümtaz Taylan, önceki gün bir berber sırasında görüntülendi. Usta oyuncunun verdiği kilolar herkesi hayrete düşürdü.

Halka dizisinin Başkomiseri Ahmet Mümtaz Taylan'ı görenler tanıyamıyor

Şu sıralar TRT'nin yeni dizisi 'Halka'da rol almaya hazırlanan Ahmet Mümtaz Taylan, önceki gün Cihangir'de berber sırası beklerken objektiflere yansıdı. Usta oyuncunun verdiği kilolar ise dikkatlerden kaçmadı.

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Halka dizisinin Başkomiseri Ahmet Mümtaz Taylan'ı görenler tanıyamıyor

"BOĞAZINI TUTUNCA ZAYIFLIYORSUN": 8-18 denilen diyeti uyguladığını söyleyen Ahmet Mümtaz Taylan, "Tüp mide ameliyatı falan yaptırmadım. Boğazını tutunca zayıflıyorsun. Tartıya pek çıkmıyorum ama şimdiye kadar 15 kilo verdim...

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Halka dizisinin Başkomiseri Ahmet Mümtaz Taylan'ı görenler tanıyamıyor

Diyet falan da yapamadım. Sabah 8 kahvaltı, akşam 18.00 yemek, sonra boğazını tutuyorsun. 18'den sonra bir şey yemeyince zayıflıyor insan" dedi.

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Halka dizisinin Başkomiseri Ahmet Mümtaz Taylan'ı görenler tanıyamıyor

HALKA'NIN BAŞKOMİSERİ AHMET MÜMTAZ TAYLAN: Adını üç halka simgesiyle bilinen bir suç şebekesinden alan Halka dizisinde iki farklı kişiliğe sahip olan Kaan ve Cihangir’in hikâyesi etrafında yaşanan nefes kesen olaylar ekrana taşınacak. Dizi, 1991 yılında geçen flashbacklerle, bir cinayetin gizlice kaydedilmiş video görüntüleriyle başlayacak. Ahmet Mümtaz Taylan da dizide Başkomiser Cemal Sandıkçı karakterine hayat verecek. Merakla beklenen dizi bu ay sete çıkmayı planlıyor.

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