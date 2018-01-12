Halk açlıktan kan ağlıyor onların umurlarında bile değil!

İran'dan sonra bir ülke daha karıştı! Arap Baharı'nın fitilini ateşleyen Tunus'ta tansiyon yüksek. Ülkede 1 Ocak'ta yürürlüğe giren zamlar ve bütçe kesintileri halkı sokağa döktü. Olaylarda şimdiye kadar bir kişi hayatını kaybetti. Bazı yerlerde yağmalama olayları da yaşandı. Tunus İçişleri Bakanlığı, ülke genelinde gerçekleşen hayat pahalılığı protestolarının ikinci gününde yağma ve hırsızlık olayları suçlamasıyla 206 kişinin gözaltına alındığını duyurdu. Bakanlık sözcüsü Halife eş-Şibani, yaptığı yazılı açıklamada, hırsızlık ve yağmalama olaylarına karışan 206 kişinin gözaltına alındığını belirtti. Şibani, ülke genelinde 49 güvenlik gücünün yaralandığı ve 45 kamu aracının da hasar gördüğünü kaydetti.