Haliç Köprüsü metrobüs yolunda çalışma başladı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Yol Bakım ve Alt Yapı Koordinasyon Daire Başkanlığı ekiplerince Haliç Köprüsü Metrobüs yolunda bu gece asfalt yenileme çalışması başladı. Yapılan çalışmalar nedeniyle D-100 yolu Haliç orta köprüsü Kadıköy istikameti 04.08.2018 saat 23:59 - 06.08.2018 saat 05:00 arasında trafiğe kapatıldı. Trafik akışı Edirnekapı-Kadıköy istikametinde yan köprüden yapılacak. Çalışmalara süresince Metrobüs Haliç Köprüsü orta yolu kullanacak. Metrobüs seferlerinde herhangi bir aksama yaşanmıyor.