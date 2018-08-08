Hakkı Bulut'tan kötü haber! Apar topar hastaneye kaldırıldı

Sanat camiasında adı felaket tellalına çıkan Onur Akay, usta sanatçı Hakkı Bulut’un hastaneye kaldırıldığını duyurarak, Hakkı Bulut’un sevenlerinden dua istedi.

Hakkı Bulut'tan kötü haber! Apar topar hastaneye kaldırıldı

Arabesk müziğin önemli isimlerinden Hakkı Bulut’un, sağlık sorunları nedeni ile hastaneye kaldırıldığı öğrenildi. Kötü haberi magazin camiasında 'Felaket Tellalı' lakabı ile ünlenen Onur Akay duyurdu.

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Hakkı Bulut'tan kötü haber! Apar topar hastaneye kaldırıldı

HASTANEYE KALDIRILDI: Onur Akay, "Arabesk müziğinin taçsız kralı hastaneye kaldırıldı! O, 61 albüm ve 1000 bestenin sahibi. İkimiz Bir Fidanız, Ben Buyum, Ben Tövbemi Geri Aldım, Son Mektup, İtirazım Var gibi şarkıların yazarı Hakkı Bulut, zor günler geçiriyor. Sağlık problemleri nedeni ile hastaneye kaldırılan değerli sanatçımıza anjiyo yapıldı ancak, stent takılacak damarı kalmamış ve damarı kopacak vaziyetteymiş." dedi.

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Hakkı Bulut'tan kötü haber! Apar topar hastaneye kaldırıldı

KALP AMELİYATI OLACAK!: Usta sanatçının sevenlerinden bir isteğini de dile getiren Onur Akay, “Bugün sabah saatlerinde acil ameliyata alınacak ve önemli bir kalp ameliyatı geçirecek olan 73 yaşındaki usta sanatçımız Hakkı Bulut, sevenlerinden dua bekliyor. Hastanenin ismini ise, maalesef sevenlerim gelip yorulmasınlar diye söylemiyor. Sadece duaları yeter diyor. Dualarımız usta sanatçımızla.” ifadelerini kullandı.

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Hakkı Bulut'tan kötü haber! Apar topar hastaneye kaldırıldı

"KALP RAHATSIZLIĞI NEDENİYLE YOĞUN BAKIMDA": Sanatçının kızı Emel Bulut da Hakkı Bulut'un Instagram sayfasından açıklama yaptı. Emel Bulut, "Sevgili babamız Sn. Hakkı Bulut ani bir kalp rahatsızlığı nedeniyle yoğun bakımda olup, birazdan kalp ameliyatı olacaktır. Siz sevenlerinden ailesi olarak dualarınızı esirgememenizi diliyoruz" ifadelerini kullandı.

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