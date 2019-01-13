Hakkarili çoban kardan F-35 savaş uçağı yaptı!

HAKKARİ'nin Yüksekova ilçesinde günlerdir etkili olan kar yağışı ile birlikte kar kalınlığı 1 metreyi bulurken hava sıcaklığının eksi 20'lere kadar düştüğü ilçenin Yeni Mahallesinde yaşayan ve inşaat işçiliği ile çobanlık yaparak geçimini sağlayan Mehmet Şerif Karahan, kardan 15 metre uzunluğunda 7 metre genişliğinde F-35 savaş uçağı yaptı.

Daha önce de kardan helikopter, ev, dünya figürleri ile F-16 savaş uçağı yapan Karahan'ın kardan F-35 savaş uçağının yapımı 23 gün sürdü.

Karahan, savaş uçağını, üzerine naylon ve çıta kullanarak kabin yapıp, 20 litre boya kullanarak yeşil renge boyadı ve üzerine Türk bayrağı astı.

Tüm imkanlarını kullanarak yaptığı F-35 savaş uçağı için gerekli tüm malzemeleri kendi imkanlarıyla aldığını ve soğukla mücadele etmek zorunda kaldığını söyleyen Karahan, herkesi uçağını görmeye davet etti.