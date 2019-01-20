Hakkari kayak merkezinde yarıyıl tatili yoğunluğu

Kar kalınlığının yer yer 2 metreyi bulduğu kentte, 2 bin 800 rakımdaki Hakkari Kayak Merkezi yarıyıl ve hafta sonu tatilini fırsat bilen vatandaşlarla doldu.

Hakkari kayak merkezinde yarıyıl tatili yoğunluğu

Hakkari'de yarıyıl ve hafta sonu tatili nedeniyle 2 bin 800 rakımdaki kayak merkezinde yoğunluk yaşandı.

117
Hakkari kayak merkezinde yarıyıl tatili yoğunluğu

Kış mevsiminin uzun sürdüğü ve kar kalınlığının yer yer 2 metreyi bulduğu kentte, 2 bin 800 rakımdaki Hakkari Kayak Merkezi yarıyıl ve hafta sonu tatilini fırsat bilen vatandaşlarla doldu.

217
Hakkari kayak merkezinde yarıyıl tatili yoğunluğu

Dondurucu soğuğa rağmen merkeze 12 kilometre mesafedeki kayak merkezine aileleriyle gelen bazı vatandaşlar kayak, snowboard ve kızakla kayarak keyifli vakit geçirirken bazı vatandaşlar da halay çekerek kurdukları mangalda et pişirdi.

317
Hakkari kayak merkezinde yarıyıl tatili yoğunluğu

Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Reşit Güldal, birçok vatandaşın eşi, çocukları ve yakınlarıyla merkeze gelerek eğlendiğini söyledi. Bu durumdan mutluluk duyduklarını dile getiren Güldal, şöyle konuştu:

417
Internet Haber
İNTERNETHABER YAYIN GRUBU

POPÜLER ETİKETLER
ON NUMARA
NAMAZ VAKİTLERİ
ASGARİ ÜCRET
15 TEMMUZ
YEMEKTEYİZ
SEN ANLAT KARADENİZ
UFAK TEFEK CİNAYETLER
EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ
KİM MİLYONER OLMAK İSTER
GELİNİM MUTFAKTA
İMSAKİYE
BAYRAM NAMAZI
SURVİVOR
ÇOCUKLAR DUYMASIN DİZİSİ
DİRİLİŞ ERTUĞRUL
ELİMİ BIRAKMA
MEHMED BİR CİHAN FATİHİ
ERKENCİ KUŞ
TÜMÜ

TÜM KATEGORİLER

  1. Güncel
  2. Politika
  3. Spor
  4. Burçlar
  5. Ekonomi
  6. Dünya
  7. Sağlık
  8. Seçim
  9. Milli Piyango
  10. Magazin
  11. Eğitim
  12. Son Dakika
  13. Yaşam
  14. Bilim-Teknoloji
  15. Çalışma Hayatı
  16. Emlak
  17. Kültür Ve Sanat
  18. Ramazan
  19. Yerel
  20. Medya
  21. Galatasaray
  22. Otomobil
  23. Beşiktaş
  24. Röportaj
  25. Yazarlar
  26. Hava Durumu
  27. Yol Durumu

İNTERNET HABER MOBİL

iPhone iPad Android
İnternethaber Yayın Grubu Tüm Hakları Saklıdır © 2000-2019 - İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz ! Tel : +90 212 266 99 99  /  Faks : +90 212 266 98 98 Yazılım Geliştirme ve Sistem Destek: Bilgin Pro