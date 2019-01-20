Hakkari kayak merkezinde yarıyıl tatili yoğunluğu

Hakkari'de yarıyıl ve hafta sonu tatili nedeniyle 2 bin 800 rakımdaki kayak merkezinde yoğunluk yaşandı.
Kış mevsiminin uzun sürdüğü ve kar kalınlığının yer yer 2 metreyi bulduğu kentte, 2 bin 800 rakımdaki Hakkari Kayak Merkezi yarıyıl ve hafta sonu tatilini fırsat bilen vatandaşlarla doldu.
Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Reşit Güldal, birçok vatandaşın eşi, çocukları ve yakınlarıyla merkeze gelerek eğlendiğini söyledi. Bu durumdan mutluluk duyduklarını dile getiren Güldal, şöyle konuştu:
POPÜLER ETİKETLER
TÜM KATEGORİLER