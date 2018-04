Hakan Sabancı'dan 19'luk sevgilisi Aslıhan Karalar'a doğum günü sürprizi

Sevgilisi Aslıhan Karalar’a romantik bir doğum günü sürprizi yapan Hakan Sabancı, 19 yaşına giren sevgilisi Karalar için hazırlattığı doğum günü pastasını MFÖ’nün ‘Hep Yaşın 19’ şarkısı eşliğinde getirtti. Hakan Sabancı, 1 haftadır birlikte olduğu öğrenilen Best Model of the World birincisi Aslıhan Karalar’a romantik bir doğum günü sürprizi yaptı. HT Magazin'den Nuri Altuntaş'ın haberine göre, çiçeği burnunda âşıkların ilk durağı Ulus’taki Sunset oldu.