Hakan Sabancı tescille güzelle yakalandı

Sosyetenin ünlü ismi Hakan Sabancı'nın hızına yetişilmiyor. Birbirinden ünlü isimlerle aşk yaşayan Sabancı, son olarak eski sevgilisi Lara Surol'a dönmüştü. Ancak bu ilişki de kısa sürdü.

KAMERLARDAN KAÇAMADI

Hakan Sabancı, geçtiğimiz günlerde Harbiye'deki Klein'e, Best Model of World birincisi Aslıhan Karalar ile el ele gitti. Çıkışta yakalanmamak için şoförüne talimat veren Sabancı, yine de objektiflerden kaçamadı.



