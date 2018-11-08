Hakan Peker ile Arzu Peker ayrıldı Beyaz TV'de bomba iddia

Beyaz TV'deki 'Söylemezsem Olmaz' programında ünlü şarkıcı Hakan Peker ile Arzu Peker Öztoprak'ın 6 yıllık evliliklerini noktaladıkları gündeme geldi.

Ünlü şarkıcı Hakan Peker, 2012'de nikah masasına oturduğu Arzu Peker Öztoprak'la yollarını ayırdı. Beyaz TV'deki 'Söylemezsem Olmaz' programının yapımcısı Bilal Özbilge'ye bir mesaj atan Peker, "13 yıllık birliktelik... 6 yıllık evlilik... 22'sinde Silivri mahkemesinde boşandık." ifadelerini kullandı. Çiftin avukatı Engin Hamarat da boşanmanın ardından bir açıklama yaparak şunları söyledi;

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"Müvekkillerim birbirlerine kattıkları ve birbirleri için yaptıklarından dolayı minnettar olduklarını bildirmişlerdir. Müvekkillerimin dostlukları, arkadaşlıkları, saygı ve sevgileri baki kalacaktır. Sevgi, saygı çerçevesinde alınan kararla evliliklerine son veren müvekkillerimin bu hassas dönemlerinde özel hayatlarının mahremiyetine göstereceğiniz saygı ve anlayış için şimdiden teşekkür ediyoruz. " Twitter

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ARZU ÖZTOPRAK PEKER KİMDİR? Arzu Öztoprak1980 yılında İstanbul’da dünyaya geldi. Menejerlik-organizatörlük yapmakta olan Öztoprak, 4 yıl İsviçre menşeli bir firmada müzik-medya departmanı genel koordinatörlüğü yaptı. 2004 ‘ten bu yana bir müzik şirketinde genel Koordinatörlük ve Menajerlik yapmaktadır. Twitter

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