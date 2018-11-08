Hakan Peker ile Arzu Peker ayrıldı Beyaz TV'de bomba iddia

Beyaz TV'deki 'Söylemezsem Olmaz' programında ünlü şarkıcı Hakan Peker ile Arzu Peker Öztoprak'ın 6 yıllık evliliklerini noktaladıkları gündeme geldi.

Hakan Peker ile Arzu Peker ayrıldı Beyaz TV'de bomba iddia

Ünlü şarkıcı Hakan Peker, 2012'de nikah masasına oturduğu Arzu Peker Öztoprak'la yollarını ayırdı. Beyaz TV'deki 'Söylemezsem Olmaz' programının yapımcısı Bilal Özbilge'ye bir mesaj atan Peker, "13 yıllık birliktelik... 6 yıllık evlilik... 22'sinde Silivri mahkemesinde boşandık." ifadelerini kullandı. Çiftin avukatı Engin Hamarat da boşanmanın ardından bir açıklama yaparak şunları söyledi;

18
Hakan Peker ile Arzu Peker ayrıldı Beyaz TV'de bomba iddia

"Müvekkillerim birbirlerine kattıkları ve birbirleri için yaptıklarından dolayı minnettar olduklarını bildirmişlerdir. Müvekkillerimin dostlukları, arkadaşlıkları, saygı ve sevgileri baki kalacaktır. Sevgi, saygı çerçevesinde alınan kararla evliliklerine son veren müvekkillerimin bu hassas dönemlerinde özel hayatlarının mahremiyetine göstereceğiniz saygı ve anlayış için şimdiden teşekkür ediyoruz. "

28
Hakan Peker ile Arzu Peker ayrıldı Beyaz TV'de bomba iddia

ARZU ÖZTOPRAK PEKER KİMDİR? Arzu Öztoprak1980 yılında İstanbul’da dünyaya geldi. Menejerlik-organizatörlük yapmakta olan Öztoprak, 4 yıl İsviçre menşeli bir firmada müzik-medya departmanı genel koordinatörlüğü yaptı. 2004 ‘ten bu yana bir müzik şirketinde genel Koordinatörlük ve Menajerlik yapmaktadır.

38
Hakan Peker ile Arzu Peker ayrıldı Beyaz TV'de bomba iddia

"HAYRANLARI HAKAN'A SARILINCA ÇOK KISKANIYORUM": Hakan Peker ile 2004 yılında bir albüm yaparken tanışan Arzu Öztoprak, 2012 yılında ünlü şarkıcıyla nikah masasına oturdu. Peker'in menajerliğini de üstlenen Öztoprak, daha önce katıldığı bir programda bir sanatçıyla evli olmak sorusuna; “Bir sanatçıyla birlikte olmak zormuş. Hayranları Hakan'a sarılınca çok kıskanıyordum, tepki de veremiyordum ama şimdi alıştım. Başlarda çok zordu.' sözleriyle yanıt vermişti.

48
Internet Haber
İNTERNETHABER YAYIN GRUBU

POPÜLER ETİKETLER
ON NUMARA
SEÇİM SONUÇLARI
NAMAZ VAKİTLERİ
SEN ANLAT KARADENİZ
YEMEKTEYİZ
15 TEMMUZ
SURVİVOR
KADIN DİZİSİ
UFAK TEFEK CİNAYETLER
EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ
KİM MİLYONER OLMAK İSTER
MEHMED BİR CİHAN FATİHİ
BAYRAM NAMAZI
İMSAKİYE
ELİMİ BIRAKMA
DİRİLİŞ ERTUĞRUL
GELİNİM MUTFAKTA
ERKENCİ KUŞ
TÜMÜ

TÜM KATEGORİLER

  1. Güncel
  2. Politika
  3. Spor
  4. Burçlar
  5. Ekonomi
  6. Dünya
  7. Sağlık
  8. Seçim
  9. Milli Piyango
  10. Magazin
  11. Eğitim
  12. Yaşam
  13. Son Dakika
  14. Bilim-Teknoloji
  15. Çalışma Hayatı
  16. Emlak
  17. Kültür Ve Sanat
  18. Yerel
  19. Ramazan
  20. Medya
  21. Otomobil
  22. Galatasaray
  23. Beşiktaş
  24. Röportaj
  25. Yazarlar
  26. Hava Durumu
  27. Haritalı Güncel Yol Durumu

İNTERNET HABER MOBİL

iPhone iPad Android
İnternethaber Yayın Grubu Tüm Hakları Saklıdır © 2000-2018 - İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz ! Tel : +90 212 266 99 99  /  Faks : +90 212 266 98 98 Yazılım Geliştirme ve Sistem Destek: Bilgin Pro