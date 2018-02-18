Hakan Altun Afrin Operasyonu için öyle bir mesaj paylaştı ki...

Radyo Turkuvaz'ın Afrin'de operasyon yapan askerlerimiz için başlattığı 'MehmetçiğeMesajım' etiketi ile paylaşılan videolar arasında ünlülerin mesajları da var. İşte ünlülerin Afrin operasyonu mesajları...

Hakan Altun Afrin Operasyonu için öyle bir mesaj paylaştı ki...

Radyo Turkuvaz'ın Afrin'de operasyon yapan askerlerimiz için başlattığı 'Mehmetçiğe mesajım' kampanyası çığ gibi büyüdü. Sosyal medyada 'MehmetçiğeMesajım' etiketi ile paylaşılan videolar arasında ünlülerin mesajları da var. Onlardan biri de Şahan Gökbakar. Gökbakar 'Sınırlarımızın ötesinde bu vatanı böldürmemek için canları pahasına görev yapan kahraman Mehmetçiğimize binlerce kez Allah razı olsun. Geride belki çocuklarını belki eşlerini bırakıp bu vatan bölünmesin biz rahat yaşayalım diye gözlerini kırpmadan cepheye gittiler. Burada onlar için atan 80 milyon yürek ve dua var. Onların yanındayız.' dedi. İşte ünlülerin mesajları.

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Hakan Altun Afrin Operasyonu için öyle bir mesaj paylaştı ki...

Yeşim Salkım: Afrin'de sınırda bizim için savaşan Mehmetçik için mesaj yolluyorum. Bu ülke için yaptıklarınızı asla unutmayacağız.

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Hakan Altun Afrin Operasyonu için öyle bir mesaj paylaştı ki...

Öykü Gürman: Ülkemizin bölünmez bütünlüğü için vatan sevgisi ve kocaman yürekle çarpışan askerlerimize sahip çıkalım.

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Hakan Altun Afrin Operasyonu için öyle bir mesaj paylaştı ki...

Özgün: Radyo Turkuvaz aracılığıyla sesimizi duyan tüm Mehmetçiklere sonsuz sevgimizi ve minnetimizi iletiyoruz. Tüm ülke sizin için dua ediyor.

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