Hadise RTÜK cezasına çıldırdı: Ahlaksızlık Sizin Kafanızda

Hadise RTÜK cezasına çıldırdı: Ahlaksızlık Sizin Kafanızda

RTÜK, Hadise’nin 'Sıfır Tolerans' klibini yayınladıkları nedeniyle; Power Türk, Dream Türk, Viva ve Kral Pop kanallarına reklam gelirinin yüzde 2’si kadar para cezası verdi. RTÜK'ün raporunda klip, erotik filmin 'bir tık altına' benzetildi. Kararın ardından Hadise'den de yanıt gecikmedi. Ünlü şarkıcı, erkek şarkıcıların da bu tarz klipler çektiğini belirterek yazdığı sözlerin sonuna 'Ahlaksızlık Sizin Kafanızda' hashtagini açtı. İşte Hadise'nin ilgili yakıştırmalara verdiği o cevap:

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Hadise RTÜK cezasına çıldırdı: Ahlaksızlık Sizin Kafanızda

"Ben klibime verilen 'erotik' damgasına katılmam ve izin vermem! Bir kadın bir aşkı anlatan ve yansıtan sahneler çekince 'erotik' oluyor ama erkek sanatçılarımız istedikleri gibi kadın mankenler/oyuncularla çektikleri sahneler nedense hiç ama hiç 'erotik' kategorisine girmiyor. Ben bir kadın olarak buna boyun eğmek zorundamıyım? HAYIR.

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Hadise RTÜK cezasına çıldırdı: Ahlaksızlık Sizin Kafanızda

'Erkektir yapar, kadındır susar' zihniyetine sonuna kadar karşı çıkıyorum! Maalesef ülkemizde kadın erkek ayrımı 2018 yılında bu kadar yoğun bir şekilde var ise, işimiz zor. Ama ben bir kadın olarak bunun için savaşmaya ve özgürce sanatımı yapmaya ve yaşamaya devam edeceğim.''

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Hadise RTÜK cezasına çıldırdı: Ahlaksızlık Sizin Kafanızda

Kliple ilgili RTÜK'ün hazırladığı uzman raporunda şu ayrıntılar yer aldı: “Söz konusu video klipte yer alan bir takım görüntülerin video klibin yayınlandığı saat dilimi göz önüne alındığında çocuk ve gençlerin fiziksel, zihinsel veya ahlaki gelişimlerine zarar verebilecek türde bir içerik ihtiva edebileceği düşünüldüğünden rapor hazırlanmıştır...

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