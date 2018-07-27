Hadise Nur Yerlitaş'a demediğini bırakmadı 'Sizin ne haddinize!'

Türkiye, günlerdir Hadise'nin annesi Gülnihal Erol'un intiharını konuşuyor. Geçtiğimiz günlerde Hadise'nin annesinin intiha ettiği iddia edilmişti. Fakat bu iddia daha sonra yalanlamıştı. Konu hakkında açıklama yapan Nur Yerlitaş ise konuya bambaşka bir boyut kazandırmıştı. Nur Yerlitaş'a cevabı geciktirmeye Hadise, verdi veriştirdi.
Şarkıcı Hadise'nin annesinin intihar girişiminde bulunduğu iddiası magazin gündeminde bomba etkisi yarattı. Hadise'nin menajeri Haluk Şentürk intihar iddiasını yalanladı, "Gıda zehirlenmesi yaşandı" açıklamasını yaptı.
Modacı Nur Yerlitaş ise Hadise'nin annesi Gülnihal Açıkgöz'ün intihar ettiğini doğrulayan bir açıklama yaptı. Yerlitaş, katıldığı televizyon programında şu açıklamayı yaptı: "Bir gece yarısı telefonum çaldı. Haluk Şentürk, 'Hadise'nin annesi zehirlendi, Şişli Etfal'deyiz, özel bir hastaneye götürmek istiyoruz, çok kötü yoğun bakımda.' dedi. Saat 03 sularıydı. Benim yakın dostum Azmi Hoca'yı aradım, 'Hadise'nin annesi zehirlenmiş, yoğun bakımdaymış, özel hastaneye almak istiyorlar, hastane göndermiyor, karşı hastanenin doktorunun araması gerekiyormuş' dedim. Neticede hastaneye aldılar annesini. Sonradan öğrendim ki, kadıncağız intihar etmiş. Ben de 'anne' konusunda çok hassasımdır, annemi kaybettim..."
İNTİHAR MEKTUBU ORTAYA ÇIKTI; Yerlitaş, sunucuların Gülnihal Açıkgöz'ün intiharı söz konusu mu diye soruyu tekrarlayınca "Evet" yanıtını verdi. Ayrıca teve2'deki '2. Sayfa' programı, Hadise'nin annesinin veda mektubunu ortaya çıkardı.
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