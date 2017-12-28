Hacı Sabancı'ya ne oldu öyle görenler gözlerine inanamıyor

Hacı Sabancı'ya ne oldu öyle görenler gözlerine inanamıyor

Densa Holding Yönetim Kurulu Başkanı Hacı Sabancı 125 kiloya çıkınca 9 Mayıs’ta mide küçültme ameliyatı olmuştu. Aradan 7 ay geçti. Tam 40 kilo veren Sabancı, 80’e düşmeyi başardı. Önceki gün Zorlu Center’da görüntülenen Hacı Sabancı, “İstediğim ölçüye geldim, artık zayıflamayacağım. Gayet de sağlıklıyım” diye konuştu.

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Hacı Sabancı'ya ne oldu öyle görenler gözlerine inanamıyor

Öte yandan geçen haftalarda Hacı Sabancı, sevgilisi Nazlı Kayı'nın kıskançlık krizine girip gittikleri bir mekanda bir kızı ısırdığı haberleriyle gündeme gelmişti. Peki ünlü iş adamının yaşam öyküsünü merak ediyor musunuz? Gelin Hep birlikte Hacı Sabancı'nın geçmişine bir göz atalım.

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Hacı Sabancı'ya ne oldu öyle görenler gözlerine inanamıyor

Hacı Sabancı 1987 İstanbul doğumlu, Ömer ve Arzu Sabancı'nın en büyük oğludur. İstanbul Saint-Benoit Fransız Lisesi'ni tamamladıktan sonra, Amerika/Boston TUFTS University'de ekonomi eğitimi aldı. Üniversite eğitiminin ardından Londra'da, City University'de Denizcilik ve Finans üzerine master programına katılarak eğitimini tamamladı.

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Hacı Sabancı'ya ne oldu öyle görenler gözlerine inanamıyor

Densa Holding Yönetim Kurulu Başkanı olarak görev yapan Hacı Sabancı, aynı zamanda Marinsa Denizcilik ve Hayat Tekstil şirketlerinde Yönetim Kurulu Üyesi'dir.

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