Hacı Sabancı'ya ne oldu öyle görenler gözlerine inanamıyor

Densa Holding Yönetim Kurulu Başkanı Hacı Sabancı 125 kiloya çıkınca 9 Mayıs’ta mide küçültme ameliyatı olmuştu. Aradan 7 ay geçti. Tam 40 kilo veren Sabancı, 80’e düşmeyi başardı. Önceki gün Zorlu Center’da görüntülenen Hacı Sabancı, “İstediğim ölçüye geldim, artık zayıflamayacağım. Gayet de sağlıklıyım” diye konuştu.

Öte yandan geçen haftalarda Hacı Sabancı, sevgilisi Nazlı Kayı'nın kıskançlık krizine girip gittikleri bir mekanda bir kızı ısırdığı haberleriyle gündeme gelmişti. Peki ünlü iş adamının yaşam öyküsünü merak ediyor musunuz? Gelin Hep birlikte Hacı Sabancı'nın geçmişine bir göz atalım.