Hababam'ın Ahmeti'nin atandığı köyün son hali!

Hababam Sınıfı Uyanıyor'da Ahmet'in mezun olduktan sonra öğretmen olarak gittiği ıssız ve yardıma muhtaç köyün Çekmeköy olduğu ortaya çıktı

Hababam'ın Ahmeti'nin atandığı köyün son hali!

Yeşilçam'ın efsane filmlerinden Hababam Sınıfı Uyanıyor'da Ahmet'in mezun olduktan sonra öğretmen olarak gittiği ıssız ve yardıma muhtaç köyün Çekmeköy olduğu ortaya çıktı

15
Hababam'ın Ahmeti'nin atandığı köyün son hali!

Başrollerinde Kemal Sunal, Münir Özkul, Adile Naşit, Şener Şen, Halit Akçatepe gibi usta isimlerin oynadığı Hababam Sınıfı Uyanıyor filminin son sahnelerinde, Ahmet'in öğretmenlik yaptığı okuldaki tabelada yazan Çekme Köyü İlkokulu ismi dikkat çekiyor.

25
Hababam'ın Ahmeti'nin atandığı köyün son hali!

Yapımcılığını ve yönetmenliğini Ertem Eğilmez'in yaptığı 1976 yapımı filmde gösterilen muhtaç köyün Çekmeköy olduğu ortaya çıktı.

35
Hababam'ın Ahmeti'nin atandığı köyün son hali!

Söz konusu köyün o yıllardaki görüntüsüyle neredeyse boş yer kalmayan bina yığınına dönen 250 bin nüfuslu Çekmeköy'ün şimdiki hali arasındaki fark şaşkınlık yarattı.

45
Internet Haber
İNTERNETHABER YAYIN GRUBU

POPÜLER ETİKETLER
ON NUMARA
SEÇİM SONUÇLARI
NAMAZ VAKİTLERİ
SEN ANLAT KARADENİZ
YEMEKTEYİZ
15 TEMMUZ
SURVİVOR
KADIN DİZİSİ
UFAK TEFEK CİNAYETLER
EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ
KİM MİLYONER OLMAK İSTER
MEHMED BİR CİHAN FATİHİ
BAYRAM NAMAZI
İMSAKİYE
ELİMİ BIRAKMA
DİRİLİŞ ERTUĞRUL
GELİNİM MUTFAKTA
ERKENCİ KUŞ
TÜMÜ

TÜM KATEGORİLER

  1. Güncel
  2. Politika
  3. Spor
  4. Burçlar
  5. Ekonomi
  6. Dünya
  7. Sağlık
  8. Seçim
  9. Milli Piyango
  10. Magazin
  11. Eğitim
  12. Yaşam
  13. Son Dakika
  14. Bilim-Teknoloji
  15. Çalışma Hayatı
  16. Emlak
  17. Kültür Ve Sanat
  18. Yerel
  19. Ramazan
  20. Medya
  21. Otomobil
  22. Galatasaray
  23. Beşiktaş
  24. Röportaj
  25. Yazarlar
  26. Hava Durumu
  27. Haritalı Güncel Yol Durumu

İNTERNET HABER MOBİL

iPhone iPad Android
İnternethaber Yayın Grubu Tüm Hakları Saklıdır © 2000-2018 - İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz ! Tel : +90 212 266 99 99  /  Faks : +90 212 266 98 98 Yazılım Geliştirme ve Sistem Destek: Bilgin Pro