Hababam'ın Ahmeti'nin atandığı köyün son hali!

Yeşilçam'ın efsane filmlerinden Hababam Sınıfı Uyanıyor'da Ahmet'in mezun olduktan sonra öğretmen olarak gittiği ıssız ve yardıma muhtaç köyün Çekmeköy olduğu ortaya çıktı
Başrollerinde Kemal Sunal, Münir Özkul, Adile Naşit, Şener Şen, Halit Akçatepe gibi usta isimlerin oynadığı Hababam Sınıfı Uyanıyor filminin son sahnelerinde, Ahmet'in öğretmenlik yaptığı okuldaki tabelada yazan Çekme Köyü İlkokulu ismi dikkat çekiyor.
Yapımcılığını ve yönetmenliğini Ertem Eğilmez'in yaptığı 1976 yapımı filmde gösterilen muhtaç köyün Çekmeköy olduğu ortaya çıktı.
Söz konusu köyün o yıllardaki görüntüsüyle neredeyse boş yer kalmayan bina yığınına dönen 250 bin nüfuslu Çekmeköy'ün şimdiki hali arasındaki fark şaşkınlık yarattı.
POPÜLER ETİKETLER
TÜM KATEGORİLER