Güzellik yarışmasına katıldı herkesi şoke etti

Malezya'da herkesin dalga geçtiği bu kız şimdi bambaşka biri oldu. Kimse onu görmesin diye gece koşularına çıkan genç kız kilo vermeye başlayınca tanınmaz hale geldi.
Beslenme düzenini de değiştirip güzellik yarışmasına katılan Joanna, yarışmadan 2.olarak ayrıldı. Şimdilerde bir ajansa bağlı olarak çalışan genç kızı tanımak neredeyse imkansız.
Malezya'da herkesin dalga geçtiği bu kız şimdi bambaşka biri oldu. Kimse onu görmesin diye gece koşularına çıkan genç kız kilo vermeye başlayınca tanınmaz hale geldi.
Beslenme düzenini de değiştirip güzellik yarışmasına katılan Joanna, yarışmadan 2.olarak ayrıldı. Şimdilerde bir ajansa bağlı olarak çalışan genç kızı tanımak neredeyse imkansız.
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