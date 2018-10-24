Güzellerden 'We love Turkey' mesajı

Kemer'de bu yıl 1'incisi düzenlenen Global Model of The World Güzellik Yarışması için 23 ülkeden gelen kraliçe adayları, Kiriş Mahallesi'ndeki bir otelde kampa girdi. 26 Ekim'de düzenlenecek final gecesinde kraliçe tacını takabilmek için hazırlık yapan güzeller, çalışmalardan arta kalan zamanlarında ise Antalya'nın önemli bölgelerini ziyaret etti.

