Güzel durmuyor diye cinsel organını ve göğüs uçlarını aldırdı

32 yaşındaki Adam Curlykale, dünya çapında dövme bağımlısı bir sosyal medya fenomeni olarak biliniyor. Hiç kimse neden onun böylesine dövme bağımlısı olduğunu sorgulamadı bile. Fakat onunda geçerli bir takım sebepleri vardı. Adam Curlykale, şimdi dei cinsel organı ve göğüs uçlarını aldırmasıyla gündemde.
Erkeklik organım estetik değil!; Rusya'nın Kaliningrad kentinde yaşayan 32 yaşındaki Adam Curlykale'nın bedeninin yüzde 90'ı siyah mürekkeple boyalı. Adam Curlykale, siyahi bedeninde estetik durmadığı gerekçesiyle üreme organını da aldırdı.
Kanser teşhisi konduktan sonra bedenine çok sayıda dövme yaptırmaya başlayan Adam Curlykale'nin albinizm sorunu da vardı ve solgun renkli teni sebebiyle kendisini kötü hissediyordu. Bedeninin yüzde 90'ını dövme ile boyayan Adam Curlykale, penisinin görünüşünü kötüleştirdiğine karar verdi ve son derece uçuk bir ameliyat için bıçak altına yattı.
Her şey kanser teşhisi ile başladı; Geçirdiği operasyonla penisi, testisleri ve göğüs ucu alınan Adam Curlykale, hayranları için sosyal medyada operasyon sonrası görüntülerini de paylaştı. 2017 yılında Polonya'da yayınlanan Second Face adlı bir programda ünlenen Adam Curlykale, kanser sebebiyle oluşan lekeleri ortadan kaldırmak için bedenine dövme yaptırmaya başladı.
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