Güzel durmuyor diye cinsel organını ve göğüs uçlarını aldırdı

32 yaşındaki Adam Curlykale, dünya çapında dövme bağımlısı bir sosyal medya fenomeni olarak biliniyor. Hiç kimse neden onun böylesine dövme bağımlısı olduğunu sorgulamadı bile. Fakat onunda geçerli bir takım sebepleri vardı. Adam Curlykale, şimdi dei cinsel organı ve göğüs uçlarını aldırmasıyla gündemde.