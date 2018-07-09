Güvenlik Uzmanı Mete Yarar Gülnaz Kudunoğlu'yla evlendi

Güvenlik Uzmanı Mete Yarar, televizyoncu Gülnaz Kudunoğlu ile bugün nikah masasına oturdu. Çiftin nikah şahitliğini İzzet Çapa ve Habertürk TV eski Genel Müdürü Veyis Ateş yaptı. Peki Mete Yarar ile Gündüz Kudunoğlu kimdir ? İşte haberin tüm detayları...

Güvenlik Uzmanı aynı zamanda yazar Mete Yarar, uzun zamandır birlikte olduğu Gülnaz Kudunoğlu ile Paris Başkonsolosluğu'nda dünyaevine girdi. Çiftin nikah şahitliğini İzzet Çapa ve Habertürk TV eski Genel Müdürü Veyis Ateş yaptı. Öte yandan ikinci evliliğini gerçekleştiren Mete Yarar'ın önceki evliliğinden de bir oğlu bulunuyor. Gülnaz Kudunoğlu, bir dönem Beşiktaş'ta iletişimden sorumlu üye olarak basın sözcülüğü görevini yürütmüştü. Twitter

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GÜLNAZ KUDUNOĞLU KİMDİR? Gülnaz Kudunoğlu,1972 yılında doğdu. Boğaziçi Üniversitesi Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık bölümü mezunu. 1992 yılından itibaren kesintisiz olarak medya sektöründe çalıştı. 2003 yılında kurduğu Strateji Parkı İletişim Danışmanlığı şirketinde yönetici olarak çalışmalarına devam eden Gülnaz Kudunoğlu'nun daha önceki evliliğinden bir kızı bulunuyor. Twitter

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METE YARAR KİMDİR?: Mete Yarar, 10 Nisan 1967 Samsun’da doğmuştur. Asker, güvenlik danışmanı ve yazardır. Karar gazetesinde yazmaktadır. 1988 yılında Kara Harp Okulundan piyade teğmen olarak mezun olduktan sonra 16 yıl boyunca Türk Silahlı Kuvvetlerinde görev yaptı. 10 yılı aşkın bir süre Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde hizmet verdi, sınır ötesi operasyonlarda yer aldı. Son görev yeri olan Özel Kuvvetler Komutanlığı’ndan binbaşı rütbesi ile 2004 yılında emekliliğine 1,5 yıl kala kendi isteğiyle ayrıldı. Twitter

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