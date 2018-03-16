Güvenlik görevlisi yolcunun bir deste parasını çaldı, hırsızlık anı kameralara yakalandı

Tayland'da bulunan Bangkok Havalimanında çalışan 26 yaşındaki Busakorn Somkwamdee isimli kadın güvenlik görevlisi, diğer yolcuların gözü önünde, x-ray cihazının bandı üzerinde bulunan bir turiste ait çantadan bir deste parayı hızlı bir şekilde cebine koyarken yakalandı.

Çinli olduğu belirtilen turist, parasının çalındığını fark ettiği anda durumu havalimanı güvenlik müdürüne bildirdi. Güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen güvenlik görevlileri, kadının parayı çaldığı gördü ve kadını gözaltına aldı. Suçunu kabul eden kadın işten atıldı.

Havalimanı Müdürü Kittipong Kittikajorn, kadın güvenlik görevlisinin iki yıldır havalimanında çalıştığını ve ilk defa böyle bir olaya karıştığını söyledi. Kadının 450 sterlin (yaklaşık 2500 TL) çaldığı açıklandı.